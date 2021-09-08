logo
Русский Українська

BTC/USD

46205.30

ETH/USD

3411.99

LTC/USD

181.07

USD/UAH

26.97

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события За шаг от "желтой" зоны: стало известно, когда в Украине могут усилить карантин
commentss НОВОСТИ Все новости

За шаг от "желтой" зоны: стало известно, когда в Украине могут усилить карантин

После разработки постановления с нововведениями их необходимо будет утвердить правительству

сегодня, 17:21
Автор:

Елизавета Черных

Украина может быть переведена в "желтую" зону эпидемической опасности уже через две недели. Правительству будет необходимо около семи дней, чтобы разработать новые карантинные мероприятиях в "желтых" и "красных" зонах. Такой информацией поделился источник в Кабмине с изданием "РБК-Украина". 

За шаг от "желтой" зоны: стало известно, когда в Украине могут усилить карантин

Стало известно, когда в Украине могут усилить карантин - фото из открытых источников

Собеседник отметил, что после разработки постановления с нововведениями их необходимо будет утвердить правительству. 

"Украина перейдет в "желтую" зону только через семь дней после утверждения постановления. До тех пор страна будет жить по правилам "зеленой" зоны", — сообщил информированный источник. 

Кроме того, он уточнил, что финального решения касаемо привилегий для вакцинированных граждан, пока что нет. В разработке новых правил принимают участие представители разных министерств. 

Собеседник журналистов также добавил, что никаких сюрпризов ожидать не стоит. Ранее подобные предложения (смягчения) озвучивали в публичной плоскости. 

Напомним, что ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что в Министерстве здравоохранения выступили с инициативой ввести правила ослабления карантина для тех людей, которые привиты против коронавируса. То есть, если регион по показателям попадает в "желтую" или "красную" зону карантина, то для тех компаний и предприятий, работники которых вакцинированы, могут быть сделаны исключения относительно ряда ограничений. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, выступая на заседании правительства. 

По словам министра, Украина в борьбе с пандемией берет за основу те же нормы и правила, что и передовые европейские страны, а также США. Именно поэтому Минздрав уже выступил с предложением пересмотреть карантинные ограничения в случае попадания области в "желтую" или "красную" зону карантина для привитых граждан. Они должны и дальше вести обыденный образ жизни, не чувствуя на себе ограничений.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.rbc.ua/rus/society/ukrainu-mogut-perevesti-zheltuyu-zonu-cherez-1631107665.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ