За шаг от "желтой" зоны: стало известно, когда в Украине могут усилить карантин

Украина может быть переведена в "желтую" зону эпидемической опасности уже через две недели. Правительству будет необходимо около семи дней, чтобы разработать новые карантинные мероприятиях в "желтых" и "красных" зонах. Такой информацией поделился источник в Кабмине с изданием "РБК-Украина".

Стало известно, когда в Украине могут усилить карантин - фото из открытых источников

Собеседник отметил, что после разработки постановления с нововведениями их необходимо будет утвердить правительству.

"Украина перейдет в "желтую" зону только через семь дней после утверждения постановления. До тех пор страна будет жить по правилам "зеленой" зоны", — сообщил информированный источник.

Кроме того, он уточнил, что финального решения касаемо привилегий для вакцинированных граждан, пока что нет. В разработке новых правил принимают участие представители разных министерств.

Собеседник журналистов также добавил, что никаких сюрпризов ожидать не стоит. Ранее подобные предложения (смягчения) озвучивали в публичной плоскости.

Напомним, что ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что в Министерстве здравоохранения выступили с инициативой ввести правила ослабления карантина для тех людей, которые привиты против коронавируса. То есть, если регион по показателям попадает в "желтую" или "красную" зону карантина, то для тех компаний и предприятий, работники которых вакцинированы, могут быть сделаны исключения относительно ряда ограничений. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, выступая на заседании правительства.

По словам министра, Украина в борьбе с пандемией берет за основу те же нормы и правила, что и передовые европейские страны, а также США. Именно поэтому Минздрав уже выступил с предложением пересмотреть карантинные ограничения в случае попадания области в "желтую" или "красную" зону карантина для привитых граждан. Они должны и дальше вести обыденный образ жизни, не чувствуя на себе ограничений.





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