logo
Русский Українська

BTC/USD

46510.17

ETH/USD

3420.57

LTC/USD

182.94

USD/UAH

26.97

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Украинцев разделят на вакцинированных и невакцинированных: что изменится
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцев разделят на вакцинированных и невакцинированных: что изменится

МОЗ предлагает ослабление карантина для вакцинированных

сегодня, 15:55
Автор:

Кравцев Сергей

В Министерстве здравоохранения выступили с инициативой ввести правила ослабления карантина для тех людей, которые привиты против коронавируса. То есть, если регион по показателям попадает в "желтую" или "красную" зону карантина, то для тех компаний и предприятий, работники которых вакцинированы, могут быть сделаны исключения относительно ряда ограничений. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, выступая на заседании правительства, пишет "Украинская правда".

Украинцев разделят на вакцинированных и невакцинированных: что изменится

Карантин Фото из открытых источников

По словам министра, Украина в борьбе с пандемией берет за основу те же нормы и правила, что и передовые европейские страны, а также США. Именно поэтому Минздрав уже выступил с предложением пересмотреть карантинные ограничения в случае попадания области в "желтую" или "красную" зону карантина для вакцинировавшихся граждан. Они должны и дальше вести обыденный образ жизни, не чувствуя на себе ограничений.

Виктор Ляшко уточнил, что, если область оказывается в "желтой" зоне карантина, то для того, чтобы избежать карантинных ограничений – достаточно и одного укола вакцинации. Если же регион попал в "красную" зону, то нужен весь цикл прививок. Ну, а тем, кто не вакцинировался, стоит готовиться к серьезным карантинным ограничениям.

Ляшко также отметил, что введение "желтой" зоны в тех или иных регионах будет возможно только после введения карантинных ослаблений для вакцинированных.

Читайте также на портале "Комментарии" — Виктор Ляшко рассказал, как обстоит ситуация с вакцинацией медиков и педагогов. Медики по вакцинации по-прежнему впереди, педагоги отстают.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/8/7306453/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ