Украинцев разделят на вакцинированных и невакцинированных: что изменится

В Министерстве здравоохранения выступили с инициативой ввести правила ослабления карантина для тех людей, которые привиты против коронавируса. То есть, если регион по показателям попадает в "желтую" или "красную" зону карантина, то для тех компаний и предприятий, работники которых вакцинированы, могут быть сделаны исключения относительно ряда ограничений. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, выступая на заседании правительства, пишет "Украинская правда".

Карантин Фото из открытых источников

По словам министра, Украина в борьбе с пандемией берет за основу те же нормы и правила, что и передовые европейские страны, а также США. Именно поэтому Минздрав уже выступил с предложением пересмотреть карантинные ограничения в случае попадания области в "желтую" или "красную" зону карантина для вакцинировавшихся граждан. Они должны и дальше вести обыденный образ жизни, не чувствуя на себе ограничений.

Виктор Ляшко уточнил, что, если область оказывается в "желтой" зоне карантина, то для того, чтобы избежать карантинных ограничений – достаточно и одного укола вакцинации. Если же регион попал в "красную" зону, то нужен весь цикл прививок. Ну, а тем, кто не вакцинировался, стоит готовиться к серьезным карантинным ограничениям.

Ляшко также отметил, что введение "желтой" зоны в тех или иных регионах будет возможно только после введения карантинных ослаблений для вакцинированных.

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