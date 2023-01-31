За назначение Лиева главным по закупкам оружия Резников должен уйти в отставку, – Шабунин

Министр обороны Украины Алексей Резников назначил главным по закупкам оружия для Украины россиянина Александра Лиева, который блокировал доступ ВСУ к нашим маякам, призівал "услышать Крым", поддерживал "референдум", а затем и оккупацию полуострова. И именно с согласия Резникова с лета 2022 года Лиев назначен и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины. По факту стал человеком, уполномоченным подписывать вооруженные контракты Минобороны. Как информирует издание "Комментарии", об этом в Телеграмме пишет антикоррупционный активист, председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Александр Лиев. Фото: из открытых источников

Глава "Центра противодействия коррупции" подчеркнул, что не верит в неосведомленность министра о вопиющих фактах биографии Лиева. И выразил убеждение, что из-за этого в министерстве должно произойти увольнение, начиная с самого министра.

"Знал Резников о российско/коррупционных хвостах человека, который с лета назначил главным из закупок оружия для Украины? Не мог не знать – эта информация элементарно гугнется. Вывод из этой истории должен быть исключительно кадровым. И касаться этого вывода должен министра напрямую", – подчеркнул активист.

По словам Шабунина, именно от Лиева в Минобороны зависит, у кого, за сколько и какое оружие и военную технику покупает Украина. Также у него есть вся информация об иностранных комплектующих, график проплат по контрактам, местоположения производств в Украине и сроки поставок.

"Департамент Лиева осуществляет многомиллиардные контракты, несмотря на сказки Резников, что оружие закупает новое агентство по оборонным закупкам по стандартам НАТО", — заявил активист.

Кроме того, Лиев от имени Минобороны сотрудничает с международными партнерами по оснащению ВСУ современным оружием.

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