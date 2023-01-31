За назначение Лиева главным по закупкам оружия Резников должен уйти в отставку, – Шабунин

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Кравцев Сергей
Министр обороны Украины Алексей Резников назначил главным по закупкам оружия для Украины россиянина Александра Лиева, который блокировал доступ ВСУ к нашим маякам, призівал "услышать Крым", поддерживал "референдум", а затем и оккупацию полуострова. И именно с согласия Резникова с лета 2022 года Лиев назначен и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины. По факту стал человеком, уполномоченным подписывать вооруженные контракты Минобороны. Как информирует издание "Комментарии", об этом в Телеграмме пишет антикоррупционный активист, председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.
Александр Лиев. Фото: из открытых источников
Глава "Центра противодействия коррупции" подчеркнул, что не верит в неосведомленность министра о вопиющих фактах биографии Лиева. И выразил убеждение, что из-за этого в министерстве должно произойти увольнение, начиная с самого министра.
По словам Шабунина, именно от Лиева в Минобороны зависит, у кого, за сколько и какое оружие и военную технику покупает Украина. Также у него есть вся информация об иностранных комплектующих, график проплат по контрактам, местоположения производств в Украине и сроки поставок.
Кроме того, Лиев от имени Минобороны сотрудничает с международными партнерами по оснащению ВСУ современным оружием.
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