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За "липовые" справки о вакцинации можно будет угодить за решетку

МВД и СБУ займутся поддельными Covid-сертификатами

сегодня, 10:40
Автор:

Кравцев Сергей

Подделка Covid-сертификатов может быть приравнена к уголовному преступлению. Этот важный вопрос должно рассмотреть на самом ближайшем заседании правительство Украины. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV" рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

За "липовые" справки о вакцинации можно будет угодить за решетку

COVID-сертификат Фото: из открытых источников

По словам министра, в Кабмине принято решение о том, чтобы внести отдельную уголовную статью в Уголовный кодекс. После того, как правительство определится с окончательным вариантом проект будет передан в парламент и уже народные избранники должны будут тут на законодательном уровне внести изменения, вследствие чего подделка Covid-сертификатов будет приравнена к уголовному преступлению.

Таким образом данную махинацию удастся пресечь раз и навсегда, уверен Виктор Ляшко. Министр добавил, что сейчас у Министерства внутренних дел и СБУ хватает работы по выявлению тех, кто пытается зарабатывать на подделке Covid-сертификатов. Проводится ряд спецопераций.

Виктор Ляшко высказал мнение, что нельзя допускать работу таких организаций и нельзя допускать таких нарушений. Когда речь идёт о жизни и смерти, нельзя дискредитировать компанию иммунопрофилактики. Ляшко возмутился, что из-за "липовых" документов потом будут переполнены больницы, а некоторые люди будут трясти этими документами, рассказывая, что вакцинация их не смогла защитить. Такой провокации допустить нельзя, нужно действовать оперативно.

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Источник: https://www.youtube.com/channel/UCZrmblTC1uF9TUNp7tvW2VQ
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