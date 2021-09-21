За "липовые" справки о вакцинации можно будет угодить за решетку

Подделка Covid-сертификатов может быть приравнена к уголовному преступлению. Этот важный вопрос должно рассмотреть на самом ближайшем заседании правительство Украины. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV" рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

COVID-сертификат Фото: из открытых источников

По словам министра, в Кабмине принято решение о том, чтобы внести отдельную уголовную статью в Уголовный кодекс. После того, как правительство определится с окончательным вариантом проект будет передан в парламент и уже народные избранники должны будут тут на законодательном уровне внести изменения, вследствие чего подделка Covid-сертификатов будет приравнена к уголовному преступлению.

Таким образом данную махинацию удастся пресечь раз и навсегда, уверен Виктор Ляшко. Министр добавил, что сейчас у Министерства внутренних дел и СБУ хватает работы по выявлению тех, кто пытается зарабатывать на подделке Covid-сертификатов. Проводится ряд спецопераций.

Виктор Ляшко высказал мнение, что нельзя допускать работу таких организаций и нельзя допускать таких нарушений. Когда речь идёт о жизни и смерти, нельзя дискредитировать компанию иммунопрофилактики. Ляшко возмутился, что из-за "липовых" документов потом будут переполнены больницы, а некоторые люди будут трясти этими документами, рассказывая, что вакцинация их не смогла защитить. Такой провокации допустить нельзя, нужно действовать оперативно.

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