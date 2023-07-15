За коррупцию нужно исключить половину стран ЕС из НАТО: исследование

Как передает портал "Комментарии", обсуждая вопросы членства Украины в ЕС и НАТО западные партнеры довольно часто вспоминают об украинской коррупции. Который год подряд в адрес Украины звучат обвинении в том, что страна неспособна провести важные реформы по борьбе с коррупцией, чтобы соответствовать уровню стран Запада. Вот только так ли все радужно на самом Западе с борьбой с коррупцией. Так координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман опубликовал у себя инфографику о том, как обстоят дела в западных странах с коррупцией.

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

С проблемой коррупции, конечно же, стоит бороться, но говорить о том, что это лишь только проблема Украины в корне неправильно. Это подтверждают данные опроса "Отношение бизнеса к коррупции в ЕС" (Flash Eurobarometer 524), которые были обнародованы в июне 2023 года.

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Как оказалось, более шести из десяти компаний ЕС (65%) считает, что в их странах коррупция широко распространена. В Греции и на Кипре таких 95%. Следом идёт Хорватия (91%), Италия и Румыния (по 92%). Все они, кроме Кипра, давно полноправные члены НАТО. Даже в законопослушной Германии таких 47%. Если по такому показателю оценивать коррупционность страны (должно быть менее 50%), то из НАТО надо было бы исключить половину государств.

Также Украину систематически критикуют за олигархат, коррупционные связи бизнеса и ведущих политиков. В ЕС, по оценкам самого бизнеса, это почти универсальная практика. 78% европейского бизнеса придерживаются, что слишком сильные связи бизнеса и политики, как раз-таки, плодят коррупцию.

Читайте также на портале "Комментарии" — коррупция остается Ахиллесовой пятой Украины. О ней постоянно говорят не только украинские бизнесмены, на нее нам постоянно указывают из-за границы. Тот же президент США Джо Байден недавно отметил, что вступление Украины в НАТО во многом зависит от борьбы с коррупцией. Что в последнее время сделано в этом направлении? Что следует сделать как можно быстрее? Только ли украинская это беда? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.







