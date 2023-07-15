logo

BTC/USD

30351.19

ETH/USD

1939.73

LTC/USD

95.21

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события За коррупцию нужно исключить половину стран ЕС из НАТО: исследование
commentss НОВОСТИ Все новости

За коррупцию нужно исключить половину стран ЕС из НАТО: исследование

Страны НАТО, ЕС настойчиво предлагают Украине бороться с коррупцией путём внедрения европейских институтов, практик и механизмов, но сами в этом не очень преуспели

сегодня, 10:34
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", обсуждая вопросы членства Украины в ЕС и НАТО западные партнеры довольно часто вспоминают об украинской коррупции. Который год подряд в адрес Украины звучат обвинении в том, что страна неспособна провести важные реформы по борьбе с коррупцией, чтобы соответствовать уровню стран Запада. Вот только так ли все радужно на самом Западе с борьбой с коррупцией. Так координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман опубликовал у себя инфографику о том, как обстоят дела в западных странах с коррупцией. 

За коррупцию нужно исключить половину стран ЕС из НАТО: исследование

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

С проблемой коррупции, конечно же, стоит бороться, но говорить о том, что это лишь только проблема Украины в корне неправильно. Это подтверждают данные опроса "Отношение бизнеса к коррупции в ЕС" (Flash Eurobarometer 524), которые были обнародованы в июне 2023 года.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Как оказалось, более шести из десяти компаний ЕС (65%) считает, что в их странах коррупция широко распространена. В Греции и на Кипре таких 95%. Следом идёт Хорватия (91%), Италия и Румыния (по 92%). Все они, кроме Кипра, давно полноправные члены НАТО. Даже в законопослушной Германии таких 47%. Если по такому показателю оценивать коррупционность страны (должно быть менее 50%), то из НАТО надо было бы исключить половину государств.

Также Украину систематически критикуют за олигархат, коррупционные связи бизнеса и ведущих политиков. В ЕС, по оценкам самого бизнеса, это почти универсальная практика. 78% европейского бизнеса придерживаются, что слишком сильные связи бизнеса и политики, как раз-таки, плодят коррупцию.

Читайте также на портале "Комментарии" — коррупция остается Ахиллесовой пятой Украины. О ней постоянно говорят не только украинские бизнесмены, на нее нам постоянно указывают из-за границы. Тот же президент США Джо Байден недавно отметил, что вступление Украины в НАТО во многом зависит от борьбы с коррупцией. Что в последнее время сделано в этом направлении? Что следует сделать как можно быстрее? Только ли украинская это беда? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

За коррупцию нужно исключить половину стран ЕС из НАТО: исследование - фото 2




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100002929133203/posts/pfbid02ozdcku7XhhM5UC27XSkG8EANuLUHVHYk6E1Qe7i5R2XsQaeJa6EqJJrk476DGhKQl/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!