За 2023 год на войны в мире потратили около 200 бюджетов Украины

В 2023 году на войны и военные конфликты по всему миру было потрачено не менее 17 трлн долларов, что соответствует почти 200 бюджетам Украины. Если бы не расходы на войны, эти средства пошли бы на благосостояние человечества, в частности, в сфере образования и здравоохранения.



Война на Украине. Фото: Meysam Azarneshin/Adobe Stock

12 февраля состоялось открытие Всемирного правительственного форума (WGS), направленного на усиление глобальной солидарности и формирование будущего правительств для улучшения жизни человечества. На презентации первого дня министр по делам кабинета министров ОАЭ Мохаммед Абдулла аль-Гергави рассказал о расходах на войну в мире.

"17 триллионов долларов было потеряно из-за войн и конфликтов в прошлом году, а не потрачено на неотложные нужды, такие как строительство, образование и здравоохранение", — рассказал глава WGS.

Мохаммед Абдулла отметил, что 6% этих расходов, не направленные на войны, могли бы обеспечить важнейшие вызовы, с которыми сталкивается человечество сегодня.

"Например, это могло бы устранить голод и безграмотность, поддержать борьбу с раком и обеспечить человечество чистой водой. Представьте, чего можно было бы достичь, если бы мы больше инвестировали в решение других проблем, с которыми сталкивается человечество", — сказал Мохаммед Абдулла аль- Гергови.

На трехдневном саммите, который проходит в Дубае, будут обсуждать глобальные проблемы человечества, в том числе военные конфликты, изменение климата, искусственный интеллект и экономический рост. Участие на саммите Всемирного правительственного форума примут более 25 лидеров мира, 140 правительственных делегаций и 85 международных организаций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как повлияла полномасштабная война в Украине на рынок вооружения в мире.

Также "Комментарии" писали, что мутированные волки из Чернобыльской зоны отчуждения развили определенную способность противостоять раку. Это может помочь человечеству в борьбе с раком.