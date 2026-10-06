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Южная Корея с начала лета резко увеличила поставки топлива в Россию: что происходит

Расследование The Guardian выявило более 176 тысяч тонн топлива, отправленного в Россию за два месяца

6 октября 2026, 07:40
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Кравцев Сергей

Южная Корея в июле и августе резко увеличила морские поставки нефтепродуктов в Россию и стала одним из крупнейших источников импортного топлива для страны. Об этом говорится в расследовании The Guardian, основанном на портовых документах и данных отслеживания судов.

Южная Корея с начала лета резко увеличила поставки топлива в Россию: что происходит

Южная Корея. Фото: из открытых источников

По данным издания, из южнокорейских портов на семь танкеров погрузили более 176 тысяч тонн топлива, преимущественно дизельного. Суда совершили 14 рейсов в направлении российского Дальнего Востока.

Особое внимание привлекли три танкера, находившиеся под санкциями Великобритании и Евросоюза. Еще в одном случае топливо передали с судна на судно непосредственно в южнокорейских водах. Такая схема позволяет менять судно-перевозчик и затрудняет отслеживание происхождения груза.

Крупнейшим из задействованных танкеров был Layla. Судно, находящееся под санкциями, дважды отправлялось из Ульсана во Владивосток — 19 июля и 10 августа. В общей сложности оно доставило около 57 тысяч тонн дизельного топлива.

Другой санкционный танкер, Astoria под российским флагом, загрузил в Ульсане около 11 тысяч тонн. В документах пунктом назначения была указана Япония, однако фактически судно направилось во Владивосток.

Еще один танкер, Chongchon, вообще не заходил в порт: около 26 тысяч тонн топлива он получил от другого судна на рейде возле Йосу, после чего также взял курс на Владивосток.

На фоне дефицита топлива в России объемы импорта резко выросли. По данным Kpler, в августе страна морем получила около 368 тысяч тонн нефтепродуктов – более чем в семь раз больше июльского показателя. Южная Корея обеспечила около 112 тысяч тонн, или 31% этого объема, уступив только Индии.

При этом The Guardian отмечает, что сами поставки не обязательно означают нарушение южнокорейского законодательства. Однако использование санкционных судов и схем с перевалкой груза создает вопросы относительно соблюдения международных ограничений против России.

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Источник: https://www.theguardian.com/world/2026/oct/06/oil-tankers-south-korea-russia-ukraine-war
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