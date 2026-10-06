Південна Корея з початку літа різко збільшила постачання палива до Росії: що відбувається

Південна Корея в липні та серпні різко збільшила морські постачання нафтопродуктів до Росії і стала одним із найбільших джерел імпортного палива для країни. Про це йдеться у розслідуванні The Guardian, заснованому на портових документах та даних відстеження суден.

Південна Корея. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, із південнокорейських портів на сім танкерів завантажили понад 176 тисяч тонн палива, переважно дизельного. Судна здійснили 14 рейсів у напрямку російського Далекого Сходу.

Особливу увагу привернули три танкери, які перебували під санкціями Великобританії та Євросоюзу. Ще в одному випадку паливо передали із судна на судно безпосередньо у південнокорейських водах. Така схема дозволяє змінювати судно-перевізник і ускладнює відстеження походження вантажу.

Найбільшим із задіяних танкерів був Layla. Судно, що під санкціями, двічі вирушало з Ульсана до Владивостока — 19 липня і 10 серпня. Загалом воно доставило близько 57 тисяч тонн дизельного палива.

Інший санкційний танкер Astoria під російським прапором завантажив в Ульсані близько 11 тисяч тонн. У документах пунктом призначення було вказано Японію, проте фактично судно вирушило до Владивостока.

Ще один танкер, Chongchon, взагалі не заходив до порту: близько 26 тисяч тонн палива він отримав від іншого судна на рейді біля Йосу, після чого також взяв курс на Владивосток.

З огляду на дефіциту палива у Росії обсяги імпорту різко зросли. За даними Kpler, у серпні країна морем отримала близько 368 тисяч тонн нафтопродуктів – більш ніж у сім разів більше за липневий показник. Південна Корея забезпечила близько 112 тисяч тонн, або 31% цього обсягу, поступившись лише Індією.

При цьому The Guardian зазначає, що самі постачання не обов'язково означають порушення південнокорейського законодавства. Однак використання санкційних суден та схем з перевалкою вантажу створює питання щодо дотримання міжнародних обмежень проти Росії.

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