Юрий Игнат поблагодарил Телеграмм-канал «Труха» за помощь в противостоянии российской дезинформации

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Кравцев Сергей
У Воздушных сил ВСУ нет претензий к деятельности Telegram-канала "Труха" в украинском информационном поле. Об этом в интервью каналу "Труха" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает портал "Комментарии".
Телеграмм-канал Труха. Фото из открытых источников
На вопрос, есть ли у Воздушных сил претензии к "Трухе" по поводу обнародования информации, которая может помогать россиянам, Юрий Игнат ответил, что если бы были вопросы, то "мы бы вам позвонили".
При этом представитель Воздушных сил вспомнил случай, когда обращался в "Труху" из-за не совсем корректной подачи информации, вырванной из контекста.
Он сообщил, что Воздушные силы активно сотрудничают с "Трухой", так как канал благодаря собственной большой аудитории помогает оперативно доносить до большого количества граждан официальную информацию украинских госструктур.
Спикер отметил, что благодаря украинским Telegram-каналам, в том числе и официальному каналу Воздушных сил, удается распространять информацию о ракетной угрозе еще до объявления воздушной тревоги, что может спасти жизнь людей.
Помимо основной работы, по словам Игнатия, Воздушные силы также пытаются противостоять российской пропаганде. Для этого в структуре ПС ВСУ функционируют группы мониторинга и связей с общественностью.
Он отметил, что сотрудничество с Telegram-каналами, в частности с "Трухой", помогает побеждать РФ в информационной войне, в которую она вкладывает огромные средства.
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