Юрий Игнат поблагодарил Телеграмм-канал «Труха» за помощь в противостоянии российской дезинформации

У Воздушных сил ВСУ нет претензий к деятельности Telegram-канала "Труха" в украинском информационном поле. Об этом в интервью каналу "Труха" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает портал "Комментарии".

Телеграмм-канал Труха. Фото из открытых источников

На вопрос, есть ли у Воздушных сил претензии к "Трухе" по поводу обнародования информации, которая может помогать россиянам, Юрий Игнат ответил, что если бы были вопросы, то "мы бы вам позвонили".

При этом представитель Воздушных сил вспомнил случай, когда обращался в "Труху" из-за не совсем корректной подачи информации, вырванной из контекста.

"Я попросил вас и вы мгновенно отреагировали, за что вам очень спасибо. У "Трухи" очень большая армия подписчиков, поэтому было важно, чтобы информация не распространялась дальше", – рассказал Юрий Игнат.

Он сообщил, что Воздушные силы активно сотрудничают с "Трухой", так как канал благодаря собственной большой аудитории помогает оперативно доносить до большого количества граждан официальную информацию украинских госструктур.

Спикер отметил, что благодаря украинским Telegram-каналам, в том числе и официальному каналу Воздушных сил, удается распространять информацию о ракетной угрозе еще до объявления воздушной тревоги, что может спасти жизнь людей.

Помимо основной работы, по словам Игнатия, Воздушные силы также пытаются противостоять российской пропаганде. Для этого в структуре ПС ВСУ функционируют группы мониторинга и связей с общественностью.

"Мы проводим очень серьезную работу по рашистским пабликам. Из их сообщений можно четко понять, что они пытаются сделать, какую информационную "утку" хотят упрекнуть и как хотят повлиять на настроения внутри Украины", — рассказал спикер Воздушных сил.

Он отметил, что сотрудничество с Telegram-каналами, в частности с "Трухой", помогает побеждать РФ в информационной войне, в которую она вкладывает огромные средства.

"Только так, совместными усилиями можно добиться успеха в борьбе с враждебной дезинформацией", — добавил Юрий Игнат.

Читайте на портале "Комментарии" — от чего зависит дальнейшая поддержка Западом Украины в войне: возможен ли быстрый мир.