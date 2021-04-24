YouTube «разобрался» с каналами Медведчука: подробности

С 24 апреля украинцы больше не смогут просматривать новостные видеоролики, залитые на YouTube представителями заблокированных телеканалов, якобы связанных с нардепом Виктором Медведчуком. Об этом стало известно из публикации в Telegram-канале "PavlovskyNews".



Заблокированные СНБО телеканалы больше нельзя смотреть на YouTube. Фото: GettyImage

Журналисты портала "Комментарии" лично проверили информацию, дабы убедиться в ее правдивости.

И действительно — поиск эфиров каналов "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" на популярном видеохостинге все еще доступен. Однако при попытке открыть любое видео или общую страничку канала, система выдает предупреждающее сообщение.

В нем говорится, что жители нашей страны не могут просматривать контент, опубликованный этими пользователями.

Отметим, что разговоры о блокировке YouTube-каналов, чье вещание запрещено в Украине решение Совета нацбезопасности уже несколько месяцев, велись уже давно.

В начале марта стало известно, что представители медиа "112 Украина" больше не могут вестиполноценную онлайн-трансляцию на YouTube. Система ограничила им такую возможность. Однако два других СМИ продолжали работу в таком режиме.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, что Украина не единожды обращалась к руководству хостинга ради блокировки интернет-вещания заблокированных в стране телеканалов. По словам руководителя Минкультуры Александра Ткаченко, никаких ответов от YouTube не поступало.

Также на портале вы можете узнать, как эксперты относятся к вероятной продаже некоторых телеканалов, которыми владеет бизнесмен Виктор Пинчук. Отметим, что возможным покупателем может оказаться все тот же одиозный Виктор Медведчук, находящийся под отдельными экономическими взысканиями со стороны СНБО. Специалисты детально оценили существующие предпосылки к предполагаемой сделке.

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