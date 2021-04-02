Может ли Пинчук продать свои телеканалы Медведчуку: вероятность сделки

В сети гуляет инсайдерская информация, что Виктор Пинчук находится в тесном диалоге с Виктором Медведчуком, оставшимся после санкций без медиа. Пинчук якобы надеется продать куму Путина свои телеканалы группы StarLightMedia (СТБ, ICTV, ICTV Ukraine, Новый, М1, М2, ОЦЕ). "Комментарии" поинтересовались у экспертов, существует ли такая вероятность и будут ли дальнейшие попытки перекроить медиа-рынок Украины.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Если Медведчука устроят условия — сделка может состояться"

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров подчеркивает, что StarLightMedia — давно "чемодан без ручки" для Пинчука.

"Несмотря на лидерство по охвату коммерческой аудитории, холдинг генерирует значительные убытки — 45-50 млн в год. Да и свое стратегическое значение для политического будущего бизнесмена эти каналы утратили: Пинчук гораздо больше полагается на свои контакты на Западе и положение при "Зе-дворе". Переговоры (и слухи вокруг них) о продаже каналов длятся около года. В них фигурировали и Фридман, и Газпром и Медведчук. С учётом потерь последнего периода, наибольшим интересантом в приобретении выступает именно лидер ОПЗЖ, для которого такое приобретение — весомый инструмент защиты своих интересов. Появились и сплетни, что чувствуя такую заинтересованность, Пинчук предполагает резко повысить цену и оформить продажу не на потенциально подсанкционного Виктора Медведчука или его окружение, а на нейтрального "фунта". Если Медведчука устроят эти условия — думаю, что сделка состоится. Это — прекрасный выход из трудного (для каждой – по-своему) положения для обеих её сторон", — считает Андрей Бодров.

Другие сегменты рынка, по его мнению, вряд ли подвергнутся значимым изменениям — они разделены между игроками, все ещё активно играющим на внутриполитических аренах.

"Это значит, что в предчувствии возможных досрочных выборов парламента (а кое-кто грозится и президентскими) стейкхолдеры медиа/политических сил будут стремиться наращивать свою "вооруженность". Тем более, что опыт последних лет показывает — "хоронить" ТВ как инструмент предвыборных войн ещё ой как рано", — резюмирует политконсультант.

"У Пинчука есть высокая заинтересованность в стабильности украинской власти"

Медиаэксперт, ведущая Телеканала ДОМ, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики, советник министра обороны (2014-2015) Татьяна Попова обращает внимание, что слухи о том, что Пинчук пытается продать свой холдинг, в том числе Медведчку, ходили давно.

"Решится ли он сделать это сейчас — в пользу Медведчука — сказать сложно. У Пинчука есть высокая заинтересованность в стабильности украинской власти. И он не может не понимать, что такой большой медиа-холдинг в руках пророссийского олигарха Медведчука будет безусловной угрозой для нашей информационной безопасности. Учитывая, что Медведчук находится под санкциями, как и его жена (причем он — не только под украинскими, но и американскими, введенными еще в 2014 году, за роль, которую сыграл "в действиях или политике, угрожающих миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины"), они вряд ли смогут лично владеть каналами. Вероятнее всего, если такое приобретение состоится, сделку оформят через подставные лица и на подставных лиц", — прогнозирует Татьяна Попова.

Но такие вещи, подчеркивает она, достаточно легко выясняются.

"И если будет доказано, что окончательными бенефициаром является именно Медведчук, рекламодатели могут прекратить сотрудничество с телеканалами. А сами телеканалы рискуют остаться без лицензии", — подчеркивает Татьяна Попова.

Напомним, эксперты, в связи со стартом "Папика" на росТВ, рассказали, почему в России продолжают выходить украинские сериалы и шоу.

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