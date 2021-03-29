Старт «Папика» на росТВ: почему в России продолжают выходить украинские сериалы и шоу

На канале СТС в России выйдет второй сезон украинского сериала "Папик", а с "Лигой смеха" якобы есть проблемы (чуть ли не президент Зеленский запретил). "Комментарии" вместе с экспертами выясняли, почему украинские сериалы и шоу продолжают выходить в РФ и как оценивать позицию некоторых деятелей культуры, которые "вне конфликта", а также позицию власти.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Торговля любого плана с РФ – ненормальна"

Телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк последовательно стоит на позиции, что нельзя торговать со страной-агрессором – Россией — до возвращения Украине Крыма и контроля над восточными границами.

"Если такая торговля идет, в том числе развлекательным контентом, — это тупость, подлость. Более того — измена и коллаборация с агрессором. Странно, что 1+1 или "Квартал-95" этого не понимают", — отмечает Игорь Кондратюк.

По его мнению, торговля любого плана с РФ – ненормальна, учитывая сколько украинской крови пролито из-за российской агрессии, сколько семей обездолено, сколько людей потеряли свое имущество, стали переселенцам.

"Не должно быть двойных стандартов"

Композитор, пианист-виртуоз Евгений Хмара, комментируя ситуацию, акцентировал, что мир в целом и Украина в частности погрязли в двойных стандартах.

"Германия, осуждая действия России по отношению к Украине, делает максимум, чтобы был построен "Северный поток-2". Артисты, представители культуры, вроде как не должны выступать на территории РФ, мы не должны продавать туда свои сериалы, проекты. Но это происходит. В то же время на территории Украины производится огромное количество российского контента. И огромное количество бизнесов работает между двумя странами. И работает хорошо, — отмечает Евгений Хмара. — Отсюда вопрос – не нашли ли козла отпущения в виде артистов, поскольку представители культуры находятся в публичной плоскости – и с них легче спросить?"

По мнению композитора, если спрашивать с деятелей культуры, то нужно спрашивать и с других деятелей, которые так или иначе связаны с РФ.

"Не должно быть двойных стандартов. А то концерты проводить нельзя, хоть в залах заполняемость 50% и строго соблюдается масочный режим, а летать в битком набитых самолетах, пользоваться общественным транспортом — можно. Одним разрешают торговать, другим – запрет. В общем, вопросы о продаже развлекательного продукта в РФ тянут за собой другие, на которые хотелось бы получить ответы", — резюмирует Евгений Хмара.

Ранее эксперты прокомментировали новую порцию санкций СНБО против России и пояснили, что дает решение Зеленского.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!