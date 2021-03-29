Старт «Папика» на росТВ: почему в России продолжают выходить украинские сериалы и шоу

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Таисия Ерохина
На канале СТС в России выйдет второй
сезон украинского сериала "Папик", а с "Лигой смеха"
якобы есть проблемы (чуть ли не президент Зеленский запретил). "Комментарии"
вместе с экспертами выясняли, почему украинские сериалы и шоу продолжают
выходить в РФ и как оценивать позицию некоторых деятелей культуры, которые "вне
конфликта", а также позицию власти.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк
последовательно стоит на позиции, что нельзя торговать со страной-агрессором –
Россией — до возвращения Украине Крыма и контроля над восточными границами.
"Если такая торговля идет, в том числе развлекательным
контентом, — это тупость, подлость. Более того — измена и коллаборация с
агрессором. Странно, что 1+1 или "Квартал-95" этого не понимают", —
отмечает Игорь Кондратюк.
По его мнению, торговля любого плана с РФ –
ненормальна, учитывая сколько украинской крови пролито из-за российской
агрессии, сколько семей обездолено, сколько людей потеряли свое имущество,
стали переселенцам.
Композитор, пианист-виртуоз Евгений Хмара,
комментируя ситуацию, акцентировал, что мир в целом и Украина в частности
погрязли в двойных стандартах.
"Германия, осуждая действия России по
отношению к Украине, делает максимум, чтобы был построен "Северный поток-2".
Артисты, представители культуры, вроде как не должны выступать на территории
РФ, мы не должны продавать туда свои сериалы, проекты. Но это происходит. В то
же время на территории Украины производится огромное количество российского
контента. И огромное количество бизнесов работает между двумя странами. И
работает хорошо, — отмечает Евгений Хмара. — Отсюда вопрос – не нашли ли козла
отпущения в виде артистов, поскольку представители культуры находятся в
публичной плоскости – и с них легче спросить?"
По мнению композитора, если спрашивать с деятелей
культуры, то нужно спрашивать и с других деятелей, которые так или иначе
связаны с РФ.
"Не должно быть двойных стандартов. А то
концерты проводить нельзя, хоть в залах заполняемость 50% и строго соблюдается
масочный режим, а летать в битком набитых самолетах, пользоваться общественным
транспортом — можно. Одним разрешают торговать, другим – запрет. В общем,
вопросы о продаже развлекательного продукта в РФ тянут за собой другие, на
которые хотелось бы получить ответы", — резюмирует Евгений Хмара.
Ранее эксперты прокомментировали новую порцию санкций
СНБО против России и пояснили, что дает решение Зеленского.
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