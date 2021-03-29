Еще один сериал «95 квартала» будут транслировать в России



















Второй сезон телесериала "Папик" студии "Квартал 95", который в Украине стартует сегодня, покажут и в России. Об этом свидетельствует анонс на российском телеканале "СТС".

Фото из открытых источников

Так, в Украине новые серии сериала "Папик" начинаются сегодня, 29 марта, на телеканале "1+1" в 20:45. Главные роли играют Станислав Бакланов и Дарья Петрожицкая.

Как оказалось, премьера второго сезона украинского сериала намечена и в России. "СТС" анонсировал старт на 5 апреля. На российском телеканале планируется трансляция "Папика" с понедельника по четверг – в 19:00.





Известно, что съемки второго сезона проходили в Одессе и Киеве. Герои комедии начнут новую жизнь. Пенсионер Александр выйдет из тюрьмы, Лиза уедет в турне с поп-группой. Но несмотря на расстояние герои продолжат помогать друг друга и спасать в разных неурядицах.

В соцсетях уже началась волна недовольства из-за запуска украинской комедии "95-го квартала" в РФ. Не в первый раз действия компании сравнили со скандалом из-за Липецкой фабрики экс-президента Петра Порошенко.

Напомним, в начале года в Украине разгорелся скандал из-за того, что в России в конце января начнется кастинг команд комиков для участия в шоу "Лига смеха", идентичном украинскому. Выпуском программы будет заниматься российский телеканал "СТС". Один из создателей российского шоу Евгений Донских заявил, что их проект – франшиза украинского продукта. Представители "Студии" Квартал 95" наконец официально отреагировали на новость о приобретении прав на шоу "Лига смеха" российским каналом "СТС".

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины Гео Лерос, которого исключили из фракции "Слуга народа", призвал Совет национальной безопасности и обороны ввести санкции против студии "Квартал 95" и её владельцев.

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