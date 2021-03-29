Еще один сериал «95 квартала» будут транслировать в России

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Таисия Ерохина
Второй сезон
телесериала "Папик" студии "Квартал 95", который в Украине стартует сегодня,
покажут и в России. Об этом свидетельствует анонс на российском телеканале
"СТС".
Фото из открытых источников
Так, в Украине
новые серии сериала "Папик" начинаются сегодня, 29 марта, на телеканале "1+1" в
20:45. Главные роли играют Станислав Бакланов и Дарья Петрожицкая.
Как оказалось, премьера второго сезона украинского сериала намечена и в России. "СТС" анонсировал старт на 5 апреля. На российском телеканале планируется трансляция "Папика" с понедельника по четверг – в 19:00.
Известно, что
съемки второго сезона проходили в Одессе и Киеве. Герои комедии начнут новую жизнь. Пенсионер
Александр выйдет из тюрьмы, Лиза уедет в турне с поп-группой. Но несмотря на
расстояние герои продолжат помогать друг друга и спасать в разных неурядицах.
В соцсетях уже
началась волна недовольства из-за запуска украинской комедии "95-го квартала" в
РФ. Не в первый раз действия компании сравнили со скандалом из-за Липецкой фабрики экс-президента
Петра Порошенко.
Напомним, в
начале года в Украине разгорелся скандал из-за того, что в России в конце
января начнется кастинг команд комиков для участия в шоу
"Лига смеха", идентичном украинскому. Выпуском программы будет
заниматься российский телеканал "СТС". Один из создателей российского
шоу Евгений Донских заявил, что их проект – франшиза украинского продукта. Представители
"Студии" Квартал 95" наконец официально отреагировали на новость
о приобретении прав на шоу "Лига смеха" российским каналом
"СТС".
Ранее сообщалось,
что народный депутат Украины Гео Лерос, которого исключили из фракции
"Слуга народа", призвал Совет национальной безопасности и обороны ввести
санкции против студии "Квартал 95" и её владельцев.
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