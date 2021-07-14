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«Языковой» закон в Украине признали конституционным: что это значит

Основные принципы, которые обеспечивают функционирование украинского языка как государственного, должны придерживаться соответствии с законом

сегодня, 18:21
Автор:

Вечканова Елена

В среду, 14 июля, Конституционным судом Украины было окончательно рассмотрено депутатское обращение, которое касалось известного "языкового" закона. Документ защищает украинский язык, как единственный государственный, и устанавливает некоторые конкретные правила. По информации представителей прессслужбы КСУ, судьи решили, что документ полностью соответствует принципам Конституции.

«Языковой» закон в Украине признали конституционным: что это значит

Языковой закон в Украине признан конституционным. Фото: РадиоСвобода

Обращение о признании его неправомерным в суд регистрировалось двумя народными избранниками — Александром Долженковым и Вадимом Новинским. В него были включены еще 54 подписи других нардепов, впрочем трое из них — Юлия Левочкина, Юрий Мирошниченко и Юрий Павленко — впоследствии отозвали свои голоса.

Напомним, что упомянутый Закон устанавливает требование на сдачу экзамена по знанию украинского языка для госслужащих и обязывает их выступать именно на государственном. Также на украинский, согласно документу, должна перейти сфера обслуживания. Отметим, что "языковой" закон за глаза глядят называют "лебединой песней" Петра Порошенко, который подписал его за несколько дней до того, как оставить пост президента.

Решение КСУ о признании закона конституционным радостью приняла патриотически настроенная часть общества.

"Это победа. Но битва за язык, открытая и скрытая, ситуативная и не только, продолжается. Государственность и идентичность наши значительной мере определяются языком. Украинским языком как государственным!" — подчеркнула на своей Facebook-странице нардеп от фракции "За будущее" Ирина Констанкевич.

«Языковой» закон в Украине признали конституционным: что это значит - фото 2

Стоит отметить, что в мае 2019 за этот документ свои голоса отдали 278 народных избранников.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что глава "Слуг народа" в парламенте Давид Арахамия думает о вероятной отмене языковых экзаменов по украинскому для госслужащих. Детали — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какие телеканалы могут получить наказание за нарушение языковых квот.


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Источник: https://ccu.gov.ua/novyna/zakon-ukrayiny-pro-zabezpechennya-funkcionuvannya-ukrayinskoyi-movy-yak-derzhavnoyi
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