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Языковой омбудсмен заявил об ударе по нацбезопасности из-за трансляций российских фильмов

Телеканалы продолжают грубо нарушать языковой закон

сегодня, 15:44
Автор:

Кравцев Сергей

Трансляция в Украине русскоязычной кинопродукции несет угрозу национальной безопасности Украины. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "24 каналу" высказал языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Языковой омбудсмен заявил об ударе по нацбезопасности из-за трансляций российских фильмов

Языковой омбудсмен Тарас Кремень. Фото: 24 канал

Он напомнил, что демонстрация русскоязычных сериалов и фильмов грубо нарушает украинские законы. В частности, речь идет о нормах языкового закона, которые вступили в силу с 16 июля этого года. Согласно этим нормам в Украине вся русскоязычная кинопродукция в обязательном порядке должна иметь украинский дубляж. Прошло уже больше чем полмесяца, но эти нормы грубо нарушаются рядом телеканалов.

Тарас Кремень отметил, если брать во внимание позицию Конституционного суда, то грубое нарушение норм украинского законодательства – это еще и удар по нацбезопасности, о чем многие забывают. Кремень подчеркнул, что нарушения украинского законодательства пытаются пресекать, но пока что результата такой борьбы нет. Трансляция русскоязычных кинолент продолжается.

Отметим, что с 16 июля вступили в силу особые нормы языкового закона, согласно которым все фильмы на иностранном языке, в том числе и на русском, в обязательном порядке должны дублироваться на единственном государственном языке — украинском. Одним из первых телеканалов, который грубо нарушил законодательство, стал телеканал "1+1". Изначально "плюсы" 19 июля показали сериал "Сваты" с украинским дубляжом, но уже через два дня сериал вновь транслировался на русском языке. Помимо "плюсов", среди нарушителей языкового закона оказались телеканалы "Интер" и ТРК "Украина".


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Источник: https://24tv.ua/ru/
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comments

Обусуждения

Михаил

сегодня, 15:23

когда вы уже перестанете заниматься хернёй ?!?!?! есть хорошая поговорка: КОГДА СОБАКЕ НЕХЕР ДЕЛАТЬ, ОНА ЛИЖЕТ ЯЙЦА !!! это про вас !!! оставьте в покое ЯЗЫК и МОВУ !!! если ратуете за БЕЗОПАСТНОСТЬ, то и занимайтесь Б Е З О П А С Т Н О С Т Ь Ю ! ! ! а на каком языке мне смотреть телевизор, я решу без решений всякого рода омбудсменов !!! РАБОТАТЬ НЕ ПРОБОВАЛ вместо высказывания дебильных мнений !!!

хохол обыкновенный

сегодня, 15:17

почему эту омбудсмененную мразь не привлекают за разжигание межнациональной розни и дискриминацию по национальному и языковому признакам

Доброжелатель

сегодня, 15:09

Сколько времени ещё народ Украины будет терпеть этих придурков?

Ігор

сегодня, 15:06

І ICTV з СТБ.

игорь

сегодня, 15:05

какой же он дебил

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