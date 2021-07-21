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Языковой омбудсмен заявил, что ТРК "Украина" и "Интер" нарушили языковой закон

Реакция чиновника удивила журналистов, ведь, по их словам, он ограничился исключительно фиксацией нарушений и передал все данные регулятору, который не имеет полномочий применять санкции в таких случаях

сегодня, 16:33
Автор:

Станислав Молчанов

Телеканалы "Интер" и ТРК Украина ", которые связывают с олигархами Дмитрием Фирташем и Ринатом Ахметовым, грубо нарушили норму закона" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая вступила в силу 16 июля. Эта норма фиксирует, что 100% фильмов и сериалов должны быть озвучены или дублированы на украинском языке. Зато уже на следующий день, 17 июля, эти два телеканала начали грубо нарушать закон, сообщает 24 канал.

Языковой омбудсмен заявил, что ТРК "Украина" и "Интер" нарушили языковой закон

Языковой омбудсмен заявил, что ТРК "Украина" и "Интер" нарушили языковой закон - фото из открытых источников

Как пишет "Детектор медиа" , в этот день телеканал "Украина" транслировал сериал "Незабытая" 2020 года. Также телеканал транслировал в промежуток суббота-понедельник сериалы на русском: "Немая", "Беглецы", "Дом Надежды", "18-летний олигарх", "Письмо по ошибке", "Затмение". В свою очередь, "Интер" демонстрировал на русском фильмы "Шерлок Холмс", "Гостья из будущего", "Таисия". В целом это более 50 часов русского языка за три дня.

Этот факт разозлил пользователей соцсетей:

"Где Нацсовет? Власть, эй! Вам за что деньги платят из наших налогов? Где реакция?", "А что же от врагов ожидать? Если врага не уничтожили, он будет нападать", "Хорошенько оштрафовать. И пусть штрафы работают на Украине на культуру, образование ...", — возмущаются пользователи в комментариях.

Реакция языкового омбудсмена Тараса Креминя, который обнародовал 20 июля в своем Фейсбуке результаты мониторинга, удивила журналистов. По его словам, "на всех нарушителей составлены акты, направлено письмо в Национальный совет по вопросу телевидения и радиовещания с просьбой применить санкции".

По данным издания, чиновник ограничился исключительно фиксацией нарушений и передал все данные регулятору, который не имеет полномочий применять санкции в таких случаях. Однако сама фиксация нарушений, по мнению журналистов, также выглядит сомнительно — в перечень фильмов и сериалов были включены еще и мультфильмы и ТВ-передачи, а ряд нарушений телеканалами не был промониторен  вообще. В частности, ТРК "Украина" транслировала не пять сериалов, как отметил омбудсмен, а восемь.

Непонятна для журналистов также позиция активных защитников украинского языка — фракции "Европейская солидарность" и ее руководителя Петра Порошенко, регулярно комментировали в последнее время закон о языке в пределах задекларированной идеологии "Армия. Язык. Вера", на которой была построена вся президентская кампания . 16 июля, в день вступления в силу закона, Петр Порошенко высказался иронически по поводу "Квартала 95" и с тех пор никаких комментариев или осуждений нарушителей закона журналисты не заметили.


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