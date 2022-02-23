Япония присоединяется к ЕС и США – вводит санкции против РФ: как накажут россиян

Япония вслед за ведущими странами Европы и США также готова отреагировать санкциями на эскалацию на украинской границе. В Токио приняли решение ввести запрет на выпуск облигаций России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Фумио Кисида. Фото: EPA

Япония заявила, что она встревожена теми событиями, которые происходят на востоке Украины и возмущена действия России, которые усиливают эскалацию и усугубление украино-российского противостояния. Понимая, что за эскалацией стоит именно Кремль, власти Японии приняли решение присоединиться к позиции ЕС и США и также проработать вопрос о введении санкций против России. В ближайшее время Япония сообщит о полном пакете антироссийских санкций.

Тем не менее, уже сейчас известно, что Япония введет запрет на выпуск в своей стране российских облигаций, активы некоторых россиян будут заморожены. Также некоторым гражданам России будет запрещен въезд в Японию. Кого именно коснутся санкции в правительстве Японии не сообщают.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил, что до сих пор не удается снизить градус эскалации на украинской границе. Токио пристально наблюдает за ситуацией и будет в дальнейшем реагировать в зависимости от ситуации.

Премьер подчеркнул, что Россия своими провокационными действиями создаёт угрозу суверенитету Украины. Япония занимает четкую позицию – Россия должна вернуться к дипломатии и прекратить силовое давление на Киев.

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