Запад снова бьет санкциями Россию: эксперты оценили очередной сигнал от Байдена

Президент США Джо Байден вечером 22 февраля (по Киеву) обратился к нации из-за агрессии России против Украины. Среди прочего было объявлено о ряде санкций против РФ. Как оцениваете данное обращение? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Для многих санкции США против России стали разочарованием

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина считает, что очередное обращение Джо Байдена не стало сенсацией: вводим санкции, будем защищать страны НАТО, в Украине Америка воевать не будет.

"Если говорить о санкциях, то для многих они стали разочарованием, даже несмотря на заявление, что это лишь первый пакет, – отмечает политолог. – Более того, американские санкции могли бы быть ещё мягче, если бы не мгновенная и достаточно жёсткая реакция британского премьера Бориса Джонсона. На фоне Великобритании США могли бы потерять лицо".

При этом, если оценивать эффективность санкционной политики коллективного Запада в усмирении российской агрессии, то поводов для оптимизма мало, уверена Анна Малкина.

Она поясняет:

"Во-первых, санкции носят преимущественно персональный характер. Логика их введения понятна – подорвать путинский режим изнутри, стимулируя накапливание недовольства внутри российских элит. Но ведь российские элиты и так живут в условиях санкций с 2014 года. Во-вторых, санкции имеют тенденцию чудесным образом сниматься, если это не выгодно Западу. Достаточно вспомнить пример санкций против компании РУСАЛ российского бизнесмена Олега Дерипаски. В-третьих, сами по себе санкции не имеют мгновенного эффекта. Многочисленные научные исследования показывают, что политика экономических санкций имеет эффективность лишь в долгосрочной перспективе и не всегда работает как инструмент сдерживания агрессии. Поэтому для Украины особых изменений не произошло, угроза вторжения не отступила. Расслабляться рано".

Путину четко показали, что дальнейшая эскалация будет вести к изоляции России

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов напоминает, что Путин вчера фактически выдвинул ультиматум Украине и Западу. И в этом, подчеркивает эксперт, понятно, нет ничего хорошего. Но его порадовало то, что вчера достаточно дружно представителями США, Великобритании, ЕС были введены новые санкции против России.

"Причем санкции введены против "Северного потока-2" (сертификация остановлена), против российских элит, их семей, ряда банков, суверенного долга РФ. Для России – это на самом деле больно. Ее ведущие компании, включая Газпром, достаточно много кредитуются на Западе, имеют большие долги. В том числе за постройку "потоков". Так что задействовал ощутимый рычаг давления. Некоторые оценили эти санкции как недостаточно жесткие. Но тут важно, что Запад показал – он готов реагировать быстро и фактически единогласно. Никто, думаю, не ожидал от той же Германии такой быстрой реакции по СП-2", – отмечает Александр Леонов.

Так что, поясняет он, тут дан сигнал, что Запад (и не только, к санкциям уже подключаются Япония, Австралия, другие цивилизованные государства) будет действовать слажено.

"Важно и то, – продолжает эксперт, – что Байден заявил о готовности расширять санкции в адрес РФ и военные поставки в Украину. И, конечно, надо акцентировать, что глава МИД Франции, госсекретарь США отказались от намеченной на 24 февраля встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Лавровым. То есть, достаточно четко поставили грань. Потому что Путин использовал военное давление на Украину, в том числе, чтобы расширить свои контакты с Западом, чтобы принудить европейских и американского лидеров к встречам. Сейчас ему четко показали, что дальнейшая эскалация будет вести к изоляции России".

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