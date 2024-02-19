Ядерные угрозы РФ в космосе: какой разговор состоялся между США, Китаем и Индией

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал вопрос о возможном создании Россией ядерного космического оружия в разговоре со своими китайскими и индийскими коллегами в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

США, Китай, Индия. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, послание Блинкена было недвусмысленным: любой ядерный взрыв в космосе уничтожит не только американские спутники, но и спутники Пекина и Нью-Дели.

Как говорится в материале, госсекретарь также сказал, что поскольку президент РФ Владимир Путин четко выразил свое пренебрежение к США, лидеры Китая Си Цзиньпин и Индии Нарендра Моди должны отговорить его от того, что может превратиться в катастрофу.

По словам неназванных американских чиновников и независимых аналитиков, из-за гипотетического ядерного взрыва в космосе выйдут из строя глобальные системы связи, что приведет к сбоям в работе всех систем – от служб экстренной помощи до мобильной связи и регулирования работы генераторов и насосов.

Кроме того, утверждают они, обломки от взрыва разлетятся по всей низкой околоземной орбите и усложнят навигацию, если не сделают ее невозможной для всех спутников – от спутников Starlink, используемых для интернет-связи, до спутников-шпионов.

"The New York Times", ссылаясь на неназванным американских чиновников, отмечает, что даже, если РФ выведет ядерное оружие на орбиту, оно не будет взорвано.

Зато, говорят они, оружие будет оставаться на низкой орбите как бомба замедленного действия, напоминая Путину, что, если на него слишком сильно будут давить санкциями или военным сопротивлением его амбициям в Украине или за ее пределами, он может уничтожить экономику, не затрагивая при этом население Земли.

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