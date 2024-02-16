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О чем говорят угрозы РФ из космоса: как реагировать США

Кремль пытается выйти на линию хоть каких-то переговоров, в которых Запад путинскому режиму отказывает

сегодня, 14:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден поручил своей Администрации провести прямые переговоры с Россией после появления информации о том, что она намерена испытать ядерное оружие в космосе – в том числе для атак на спутникиВ Белом доме также выразили недоумение по поводу решения председателя комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Майка Тернера раскрыть соответствующие разведданные публичноЧто стоит за этими сообщениями? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

О чем говорят угрозы РФ из космоса: как реагировать США

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Лишь реально мощные меры противодействия могут дать необходимый эффект

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассуждает так:

"Россияне раскачивают тему "звездных войн", чтоб давить на Запад, в том числе – руководство США. Показывать, что РФ мощна, как никогда. Мол, смотрите, мы продолжаем наступать в Украине, тогда как в Штатах проявляется несостоятельность демократии. Обещали помогать Украине – и не помогают. А вот мы обещали продолжать "сво" – и продолжаем. Можем еще и из космоса вам поугрожать. Так что – лучше соглашайтесь с нашим видением и подходом, а то может достаться и вам".

Похоже, отмечает эксперт, это реально пугает американцев.

"Такое впечатление, – продолжает он, – что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан боится уже своей тени – и ничего внятного по этому поводу сказать не может".

Игорь Романенко акцентирует, что во многом благодаря советам Салливана Белый дом за два года не предпринимал реально мощных активных действий, в том числе упреждающих, для того, чтоб поставить Россию на место. И теперь та от распространения ядерного оружия (Беларусь), вероятной помощи в его получении (Иран), начала угрожать еще и "ядерным космосом".

Генерал уверен: "Лишь реально мощные меры противодействия, а лучше – упреждения – могут дать необходимый эффект. Пора бы США уже это понять".

Скорее всего, никаких ядерных игр в космосе РФ устраивать не будет

По мнению политолога Дмитрия Воронкова, слухи о намерении РФ провести ядерные испытания в космосе выглядит как попытка психологического давления на США.

"Цель понятна – выйти на линию хоть каких-то переговоров, в которых Запад путинскому режиму отказывает. И последнему ничего не остается, кроме как искусственно создавать поводы, надеясь выйти на какую-то переговорную площадку под любым "соусом". Естественно, первоочередной темой на любых таких переговорах будет российско-украинская война", – отмечает эксперт.

Похоже, продолжает он, Кремль пытается сейчас всё преподнести так, будто инициатива о каких-либо контактах исходит именно со стороны Запада (в данном случае — США). А через них РФ надеется повлиять на позицию Украины.

"Скорее всего, никаких ядерных игр в космосе РФ устраивать не будет. Она не готова к войне с НАТО даже не земле, а уж в космосе – тем более. Технологически Россия явно уступает Западу. И это демонстрирует весь ход российско-украинской войны, когда мы даже с ограниченными возможностями, с дозировано передаваемым нам натовским вооружением, оказываем значительно превосходящим силам противника достойное сопротивление", – акцентирует Дмитрий Воронков.

Он не исключает, что информация о "космической угрозе" со стороны РФ стала публичной из-за игр трамповского крыла Республиканской партии. С целью поставить Администрацию Байдена в неудобное положение.

"Чем это закончится — пока не ясно. Зато вполне понятно, что РФ очень хочет переговоров", – резюмирует политолог.

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