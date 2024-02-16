О чем говорят угрозы РФ из космоса: как реагировать США

Президент США Джо Байден поручил своей Администрации провести прямые переговоры с Россией после появления информации о том, что она намерена испытать ядерное оружие в космосе – в том числе для атак на спутники. В Белом доме также выразили недоумение по поводу решения председателя комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Майка Тернера раскрыть соответствующие разведданные публично. Что стоит за этими сообщениями? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Лишь реально мощные меры противодействия могут дать необходимый эффект

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассуждает так:

"Россияне раскачивают тему "звездных войн", чтоб давить на Запад, в том числе – руководство США. Показывать, что РФ мощна, как никогда. Мол, смотрите, мы продолжаем наступать в Украине, тогда как в Штатах проявляется несостоятельность демократии. Обещали помогать Украине – и не помогают. А вот мы обещали продолжать "сво" – и продолжаем. Можем еще и из космоса вам поугрожать. Так что – лучше соглашайтесь с нашим видением и подходом, а то может достаться и вам".

Похоже, отмечает эксперт, это реально пугает американцев.

"Такое впечатление, – продолжает он, – что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан боится уже своей тени – и ничего внятного по этому поводу сказать не может ".

Игорь Романенко акцентирует, что во многом благодаря советам Салливана Белый дом за два года не предпринимал реально мощных активных действий, в том числе упреждающих, для того, чтоб поставить Россию на место. И теперь та от распространения ядерного оружия (Беларусь), вероятной помощи в его получении (Иран), начала угрожать еще и "ядерным космосом".

Генерал уверен: "Лишь реально мощные меры противодействия, а лучше – упреждения – могут дать необходимый эффект. Пора бы США уже это понять".

Скорее всего, никаких ядерных игр в космосе РФ устраивать не будет

По мнению политолога Дмитрия Воронкова, слухи о намерении РФ провести ядерные испытания в космосе выглядит как попытка психологического давления на США.

"Цель понятна – выйти на линию хоть каких-то переговоров, в которых Запад путинскому режиму отказывает. И последнему ничего не остается, кроме как искусственно создавать поводы, надеясь выйти на какую-то переговорную площадку под любым "соусом". Естественно, первоочередной темой на любых таких переговорах будет российско-украинская война", – отмечает эксперт.

Похоже, продолжает он, Кремль пытается сейчас всё преподнести так, будто инициатива о каких-либо контактах исходит именно со стороны Запада (в данном случае — США). А через них РФ надеется повлиять на позицию Украины.

"Скорее всего, никаких ядерных игр в космосе РФ устраивать не будет. Она не готова к войне с НАТО даже не земле, а уж в космосе – тем более. Технологически Россия явно уступает Западу. И это демонстрирует весь ход российско-украинской войны, когда мы даже с ограниченными возможностями, с дозировано передаваемым нам натовским вооружением, оказываем значительно превосходящим силам противника достойное сопротивление", – акцентирует Дмитрий Воронков.

Он не исключает, что информация о "космической угрозе" со стороны РФ стала публичной из-за игр трамповского крыла Республиканской партии. С целью поставить Администрацию Байдена в неудобное положение.

"Чем это закончится — пока не ясно. Зато вполне понятно, что РФ очень хочет переговоров", – резюмирует политолог.

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