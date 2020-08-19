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Яблочный Спас или Преображение Господне: что запрещено делать в этот день

Преображение Господне - один из 12 крупнейших христианских праздников

сегодня, 08:01 comments1141
Автор:

Виолетта Комаровская

Сегодня, 19 августа, православные христиане и греко-католики отмечают Преображение Господне или Яблочный Спас. Он второй по счету в чреде летних Спасов. А еще один из 12 самых почитаемых и самых больших христианских праздников. 

Яблочный Спас - это скорее народное название. Именно в этот день люди издавна приносили в храмы освящать новый урожай, а его главным символом и атрибутом стали яблоки. Одна из народных примет так и гласит - 19 августа обязательно нужно загадать желание и съесть освященное яблоко с медом. 

Яблочный Спас или Преображение Господне: что запрещено делать в этот день

Яблочный Спас. Иллюстрация: golos.ua

Давние поверья гласят, что именно 19 августа лето уступает свои позиции осени. Кстати, погода на Яблочного Спаса предвещает погоду на Покрову 14 октября. Так что если повезло с теплом и солнышком, то и на Покрову дождя ждать не стоит. По крайней мере, в это верили наши предки. 

В день Яблочного Спаса нужно быть милосердными и щедрыми. Бедным и нуждающимся нужно обязательно раздать мелкие деньги и какие-либо угощения. Лучше, чтобы они были приготовлены собственноручно. Таким образом можно привлечь в свой дом богатство и процветание. 

Существуют и несколько запретов, которых лучше придерживаться 19 августа. Прежде всего, отложите всю тяжелую работу на завтра. Не нужно ничего делать на огороде или в саду, убираться, заниматься рукоделием и что-либо ремонтировать. Запрещено в этот день ссориться, ругаться и желать кому-то зла - все это к вам обязательно вернется. На другой день лучше перенести визит к парикмахеру, так как в этот день не желательно даже мыть голову, не то что стричь или красить волосы. 

К слову, не стоит забывать, что для христиан все еще продолжается Успенский пост. Поэтому, несмотря на праздник, нужно ограничить себя от пищи животного происхождения. Что можно есть на Яблочного Спаса, а от чего лучше отказаться, "Комментарии" рассказывали ранее.


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