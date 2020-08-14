kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.08.2020

BTC/USD

11727.55

ETH/USD

427.27

LTC/USD

56.52

НБУ 14.08.2020

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Медовый Спас: как отмечать и чего делать не стоит
commentss НОВОСТИ Все новости

Медовый Спас: как отмечать и чего делать не стоит

Вместе с Медовым Спасом для православных начинается Успенский пост

сегодня, 08:34 comments863
Автор:

Виолетта Комаровская
Медовый Спас: как отмечать и чего делать не стоит

Медовый Спас. Фото: vesti.ua

14 августа православные христиане и греко-католики празднуют первый Спас. Его также называют Медовым Спасом или Маковея. О приметах и традициях праздника пишет издание "Новое время". 

Медовый спас начинает череду Спасов в августе. За ним еще будут Яблочный и Ореховый. Также именно 14 августа для верующих начинается Успенский пост. 

В этот день верующие почитают память семи братьев Маккавеев, их матери Соломонии и наставника Елезара. Принято ходить в церковь, святить мед, воду, а также специальные букеты из целебных трав, которые в народе называют маковейчиками. Выбрасывать их нельзя. Букеты следует разместить около икон и хранить как оберег. 

Медовый Спас еще называют Маковым Спасом, Мокрым Спасом и Спасом на воде. 

Существуют также определенные запреты, которых наши предки в праздник Медового Спаса старались не нарушать. Ни в коем случае в этот день нельзя гадать. Также нужно гнать от себя прочь грустные мысли. Ссориться также запрещено. Если конфликта избежать не удалось, лучше сразу же попросить прощения - и у человека, которого обидели, и у Бога. Уборку в доме тоже необходимо отложить. 

А вот тем, кто намерен поститься, с началом Успенского поста запрещено употреблять в пищу мясо, яйца и молочные продукты. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как Украина будет праздновать День независимости в 2020 году. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!