Медовый Спас: как отмечать и чего делать не стоит

Язык
BTC/USD
11727.55
ETH/USD
427.27
LTC/USD
56.52
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Виолетта Комаровская
Медовый Спас. Фото: vesti.ua
14 августа православные христиане и греко-католики празднуют первый Спас. Его также называют Медовым Спасом или Маковея. О приметах и традициях праздника пишет издание "Новое время".
Медовый спас начинает череду Спасов в августе. За ним еще будут Яблочный и Ореховый. Также именно 14 августа для верующих начинается Успенский пост.
В этот день верующие почитают память семи братьев Маккавеев, их матери Соломонии и наставника Елезара. Принято ходить в церковь, святить мед, воду, а также специальные букеты из целебных трав, которые в народе называют маковейчиками. Выбрасывать их нельзя. Букеты следует разместить около икон и хранить как оберег.
Медовый Спас еще называют Маковым Спасом, Мокрым Спасом и Спасом на воде.
Существуют также определенные запреты, которых наши предки в праздник Медового Спаса старались не нарушать. Ни в коем случае в этот день нельзя гадать. Также нужно гнать от себя прочь грустные мысли. Ссориться также запрещено. Если конфликта избежать не удалось, лучше сразу же попросить прощения - и у человека, которого обидели, и у Бога. Уборку в доме тоже необходимо отложить.
А вот тем, кто намерен поститься, с началом Успенского поста запрещено употреблять в пищу мясо, яйца и молочные продукты.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как Украина будет праздновать День независимости в 2020 году.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости