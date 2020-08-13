Праздник Маковея: ПЦУ развенчала популярный миф этого дня

Завтра, 14 августа, христиане будут отмечать Маковея - День семи мучеников Маккавеевих. Многие украинский пойдут в храмы с "маковейчики" - корзинами с плодами и букетами из трав, цветов и мака. В Православной Церкви Украины рассказали, что эта традиция окутана мифами.

Так, несмотря на созвучность названия дня с маком, традиция его освящения никак не связана с мучениками, а появилась на много веков позже, чем существовали братья Маккавеевы.

Как говорится в сообщении ПЦУ, семь ветхозаветных мучеников: братья Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл, их мать Соломония и наставник Елеазар жили во II веке до Рождества Христова. Тогда правил жестокий сирийский царь Антиох. Запугиванием и гонениями он пытался заставить евреев отступиться от предписаний закона Божия, однако праведники не изменяли вере и не стали поклоняться языческим идолам. Поэтому братья были казнены вместе со своим наставником Елеазаром, а мать умерла во время молитвы над их телами. Святые мученики получили имя Маккавеевих, ведь это в переводе с арамейского означает "молот". Слово только фонетически подобно украинскому "Маковей", или "веять мак".

Тогда как традиция освящения мака, разъясняют в ПЦУ, появилась на украинских землях из-за того, что он созревал именно в августе. И желая выразить свою благодарность Богу за урожай, люди начали приносить на освящение первые плоды, а с ними травы, цветы, мед и мак.

"Церковь не осуждает эту традицию, напоминает нам об обязанности быть благодарными Богу за все дары, которые взрастила земля нам во благо, но подчеркивает, что исцеляет и освящает нас только благодать Божия, по искренности нашей веры и по молитве", - говорится в заявлении ПЦУ.

Ранее стало известно, как Украина будет праздновать в этом году День Независимости.

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