Успенский пост: запреты и правила питания по дням

Успенский пост

Сегодня, 14 августа, для православных начинается Успенский пост. Его первый день совпадает с церковным праздником - Медовым спасом. И хотя по длительности этот пост довольно короткий, ограничения для верующих все же достаточно строгие. О них пишет "Униан".

Успенский пост длится всего две недели - с 14 по 27 августа, когда церковь отмечает Успение Богородицы. Все это время священники рекомендуют провести в молитве и отказаться от любых соблазнов: и духовных, и телесных. Также следует избегать конфликтов.

Что касается ограничений в еде, то они довольно строги. Хотя мирянам в свое время церковь и пошла на уступки. Ни в коем случае нельзя есть мясо, молочные продукты, а также яйца.

В первый день поста на столе обязательно должен быть мед, так как это праздник Медового Спаса. Лучше всего угощаться освященным медом. Также можно позволить себе кусочек рыбы.

15 августа лучше отказаться от вареной пищи и отдать предпочтение овощам.

16 августа можно кушать блюда с растительным маслом и овощами.

17 августа на столе должна быть легкая пища без термической обработки.

18 августа ограничения не такие строгие. В меню могут появиться супы, тушеные и печеные овощи, грибы и хлеб.

19 августа - это праздник Яблочного Спаса. Верующим разрешено съесть немного морепродуктов.

20 августа лучше отдать предпочтение сырой растительной пищей.

21 августа разрешена горячая пища.

22 августа - строгий пост. Кушать можно овощи, фрукты, хлеб, мед и орехи.

23 августа разрешена вареная пища без масла.

24 августа те, кто постится, едят сырые овощи и фрукты.

25 августа на столе снова может быть сваренная пища. Разрешено выпить даже немного вина.

Все то же, кроме вина, разрешено и 26 августа.

27 августа стоит провести на сухоядении.

28 августа пост заканчивается и верующие могут вернуться к привычному меню с мясом, выпечкой, молочными продуктами и яйцами.

К слову, есть еще один негласный запрет на время Успенского поста. Наши предки верили, что в этот период нельзя жениться, так как любое веселье строго запрещено. Либо же это должно быть скромное мероприятие - без музыки и гостей.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в ПЦУ развенчали популярный миф о празднике Маковея.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!