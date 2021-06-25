Я тебе не «дарагая»: почему студенты ВГПУ собрались на протест в свой выпускной

Студенты Винницкого государственного педагогического университета собрались выйти на протест в день своего выпускного. 29 июня выпускники факультета "Журналистика" оденут футболки с различными надписями, которыми хотят показать, что они против "фамильярности и субъективного отношения к студентам одного из преподавателей" университета. Об этом сообщила в Фейсбуке-группе студентка Татьяна Олейник.

Студенты ВГПУ выйдут на протест. Фото: unsplash

"Мы с одногрупниками придем в футболках, которыми хотим выразить протест против фамильярности и субъективного отношения к студентам одного из преподавателей — Каленича В. М.", — написала она.

Как объяснила в посте выпускница журфака, студентов в частности возмущает, что преподаватель позволяет себе высказывания вроде "дарагая", от которого веет сексизмом. Также Татьяна добавила, что неприемлемо в стенах университета говорить студентам, что они должны держать свободу слова при себе.

"Мы хотим, чтобы он понял, что слово " дарагая " - это сексизм, а "попрошу держать вашу свободу слова при себе " - не должно звучать в стенах современных университетов и еще на журфаке, поэтому на наших футболках будут именно эти надписи и не только ", — отметила девушка.





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