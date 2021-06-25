logo
Русский Українська

BTC/USD

31947.60

ETH/USD

1859.81

LTC/USD

128.37

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Я тебе не «дарагая»: почему студенты ВГПУ собрались на протест в свой выпускной
commentss НОВОСТИ Все новости

Я тебе не «дарагая»: почему студенты ВГПУ собрались на протест в свой выпускной

Выпускники журфака хотят выступить против фамильярности одного из преподавателей университета

25 июня 2021, 23:35
Автор:

Корольова Аліна

Студенты Винницкого государственного педагогического университета собрались выйти на протест в день своего выпускного. 29 июня выпускники факультета "Журналистика" оденут футболки с различными надписями, которыми хотят показать, что они против "фамильярности и субъективного отношения к студентам одного из преподавателей" университета. Об этом сообщила в Фейсбуке-группе студентка Татьяна Олейник.

Я тебе не «дарагая»: почему студенты ВГПУ собрались на протест в свой выпускной

Студенты ВГПУ выйдут на протест. Фото: unsplash

"Мы с одногрупниками придем в футболках, которыми хотим выразить протест против фамильярности и субъективного отношения к студентам одного из преподавателей — Каленича В. М.", — написала она.

Как объяснила в посте выпускница журфака, студентов в частности возмущает, что преподаватель позволяет себе высказывания вроде "дарагая", от которого веет сексизмом. Также Татьяна добавила, что неприемлемо в стенах университета говорить студентам, что они должны держать свободу слова при себе.

"Мы хотим, чтобы он понял, что слово "дарагая" - это сексизм, а "попрошу держать вашу свободу слова при себе" - не должно звучать в стенах современных университетов и еще на журфаке, поэтому на наших футболках будут именно эти надписи и не только", — отметила девушка.

Я тебе не «дарагая»: почему студенты ВГПУ собрались на протест в свой выпускной - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" писало об украинских университетах, которые вошли в список лучших вузов мира . В этом году в рейтинг QS World University Rankings 2022 вошли восемь университетов. Всего рейтинг оценивал 1300 высших учебных заведений по всему миру. Университеты проверялись по шести ключевым параметрам, которые позволяют проверить их производительность.

Также сайт сообщал о том, что в университетах Украины планируют ежегодно увеличивать количество иностранных студентов .

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/groups/vinmedia
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ