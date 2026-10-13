«Я там прижился, книги читаю»: Коломойский рассказал о своих буднях в заключении

Находящийся под стражей бизнесмен Игорь Коломойский поделился впечатлениями от своей нынешней жизни в изоляторе и философски оценил преимущества пребывания за решеткой по сравнению с нынешней гражданской реальностью. Олигарх отметил, что уже полностью адаптировался к условиям пенитенциарного учреждения.

Игорь Коломойский. Фото из открытых источников

Во время короткого диалога с представительницей медиа арестованный предприниматель дал понять, что не испытывает сильного дискомфорта от ограничения свободы. Напротив, он отыскал в собственном текущем положении определенные бытовые плюсы.

"Я там прижился , книги читаю", — обыденно рассказал о своем тюремном досуге Игорь Коломойский.

Когда медийная эта заметила , что родные стены все равно должны быть привлекательнее камеры, бизнесмен выразил сомнение в том, что вообще можно считать родным жилищем в нынешних реалиях.

"Дома может и лучше, а где дом ? — размышляет Игорь Коломойский. — Потому и думаю, может это уже лучше этот дом , чем другой".

Даже аргумент журналистки о том, что пребывание вне СИЗО дарит человеку вожделенную свободу, не убедил заключенного. Он апеллировал к тому, что на свободе обычные украинцы каждый день вынуждены бороться с коммунальным и энергетическим кризисами.

"А кому нужна воля, – иронизирует олигарх, – если нет света, телевидения, интернета, горячей воды?".

Репортер попыталась возразить , подчеркнув, что проблемы с электроснабжением в частных домах можно легко урегулировать с помощью автономных генераторов или зарядных станций. Однако бизнесмен ответил, что полное отсутствие бытовых забот и бытовая изоляция его полностью устраивают.

"Надо вырешить, а тут за тебя все вырешили, — резюмировал Игорь Коломойский, акцентируя на том, что за решеткой он наконец остался тиски и постороннего внимания. — Я потому и говорю, ничего не решаю, не думаю, никто не обращается. Никому от меня ничего не надо, ну факт. Сплю, читаю, сериалы, опять сплю, читаю, в промежутке кофе , сигареты. Что еще? На свежем воздухе, окно открыто".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бизнесмен Игорь Коломойский во время судебного заседания категорически отверг упреки стороны обвинения в рисках его укрывательства от правосудия. Олигарх назвал подобные опасения прокуроров абсурдными, напомнив о постоянном изменении руководства Офиса Генерального прокурора за время расследования его дела. В то же время, Коломойский прокомментировал ситуацию со своими иностранными документами и заверил, что не планирует покидать пределы страны.