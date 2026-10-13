«Я там прижился, книги читаю»: Коломойский рассказал о своих буднях в заключении

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Недилько Ксения
Находящийся под стражей бизнесмен Игорь Коломойский поделился впечатлениями от своей нынешней жизни в изоляторе и философски оценил преимущества пребывания за решеткой по сравнению с нынешней гражданской реальностью. Олигарх отметил, что уже полностью адаптировался к условиям пенитенциарного учреждения.
Игорь Коломойский. Фото из открытых источников
Во время короткого диалога с представительницей медиа арестованный предприниматель дал понять, что не испытывает сильного дискомфорта от ограничения свободы. Напротив, он отыскал в собственном текущем положении определенные бытовые плюсы.
Когда медийная эта заметила , что родные стены все равно должны быть привлекательнее камеры, бизнесмен выразил сомнение в том, что вообще можно считать родным жилищем в нынешних реалиях.
Даже аргумент журналистки о том, что пребывание вне СИЗО дарит человеку вожделенную свободу, не убедил заключенного. Он апеллировал к тому, что на свободе обычные украинцы каждый день вынуждены бороться с коммунальным и энергетическим кризисами.
Репортер попыталась возразить , подчеркнув, что проблемы с электроснабжением в частных домах можно легко урегулировать с помощью автономных генераторов или зарядных станций. Однако бизнесмен ответил, что полное отсутствие бытовых забот и бытовая изоляция его полностью устраивают.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что бизнесмен Игорь Коломойский во время судебного заседания категорически отверг упреки стороны обвинения в рисках его укрывательства от правосудия. Олигарх назвал подобные опасения прокуроров абсурдными, напомнив о постоянном изменении руководства Офиса Генерального прокурора за время расследования его дела. В то же время, Коломойский прокомментировал ситуацию со своими иностранными документами и заверил, что не планирует покидать пределы страны.