«За цей час змінився вже третій генпрокурор»: Коломойський під час судового засідання висміяв сторону обвинувачення

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Недилько Ксения
Бізнесмен Ігор Коломойський під час судового засідання категорично відкинув закиди сторони обвинувачення щодо ризиків його переховування від правосуддя. Олігарх назвав подібні побоювання прокурорів абсурдними, нагадавши про постійну зміну керівництва Офісу Генерального прокурора за час розслідування його справи. Водночас Коломойський прокоментував ситуацію зі своїми іноземними документами та запевнив, що не планує залишати межі країни.
Ігор Коломойський. Фото з відкритих джерел
У своєму виступі перед суддями бізнесмен визнав наявність певних юридичних нюансів, пов'язаних із його документами. Він підкреслив, що наразі залучений до численних судових процесів, які перебувають на абсолютно різних етапах розв'язання.
Торкнувшись теми ще одного документа, він додав:
Найбільш емоційною частиною промови підсудного став випад у бік представників прокуратури. Олігарх натякнув, що сама структура демонструє значно меншу стабільність та географічну прив'язаність до робочих місць, ніж він сам упродовж останніх років.
Свою позицію він аргументував тривалістю кримінального провадження:
Бізнесмен закликав опонентів звернути увагу на долю колишніх очільників відомства.
Наприкінці виступу Коломойський запевнив суд у своїй законослухняності, водночас нагадавши прокурорам про події початку повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український бізнесмен Ігор Коломойський, який зараз перебуває у СІЗО, висловив думку про необхідність кардинальної зміни підходів до роздрібної торгівлі в країні.