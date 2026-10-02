«За цей час змінився вже третій генпрокурор»: Коломойський під час судового засідання висміяв сторону обвинувачення

Бізнесмен Ігор Коломойський під час судового засідання категорично відкинув закиди сторони обвинувачення щодо ризиків його переховування від правосуддя. Олігарх назвав подібні побоювання прокурорів абсурдними, нагадавши про постійну зміну керівництва Офісу Генерального прокурора за час розслідування його справи. Водночас Коломойський прокоментував ситуацію зі своїми іноземними документами та запевнив, що не планує залишати межі країни.

Ігор Коломойський. Фото з відкритих джерел

У своєму виступі перед суддями бізнесмен визнав наявність певних юридичних нюансів, пов'язаних із його документами. Він підкреслив, що наразі залучений до численних судових процесів, які перебувають на абсолютно різних етапах розв'язання.

"Що стосується ризику втечі, переховування від суду чи намірів кудись подітися — я вважаю, що так, там є деякі перипетії з паспортами та громадянствами: українським, кіпрським", — зазначив Ігор Коломойський, описуючи свій правовий статус.

Торкнувшись теми ще одного документа, він додав:

"Ізраїльське громадянство у мене є. Паспорт я можу, в принципі... його термін дії закінчився, так, але якщо я опинюся на волі, я можу його отримати".

Найбільш емоційною частиною промови підсудного став випад у бік представників прокуратури. Олігарх натякнув, що сама структура демонструє значно меншу стабільність та географічну прив'язаність до робочих місць, ніж він сам упродовж останніх років.

"Я хотів би вам зауважити, що питання втечі з вуст прокуратури в нинішньому її вигляді звучать щонайменше смішно", — наголосив Коломойський, звертаючись до присутніх у залі.

Свою позицію він аргументував тривалістю кримінального провадження:

"При мені у цій справі змінюється вже, по-моєму, третій генпрокурор. Точніше, вже зараз третій прийшов за час цієї справи, і ще по дорозі було парочка виконувачів обов'язків. Зараз теж виконувач обов'язків".

Бізнесмен закликав опонентів звернути увагу на долю колишніх очільників відомства.

"Тому, коли прокуратура розповідає, що хтось здійснить втечу, я хотів би запитати: а де попередні чотири генпрокурори? Особливо, а де останній генпрокурор, він взагалі на території України? Так хто втік?" — іронічно поцікавився підсудний.

Наприкінці виступу Коломойський запевнив суд у своїй законослухняності, водночас нагадавши прокурорам про події початку повномасштабного вторгнення.

"Шановні, ми не знаємо, як складеться життя, але я тікати нікуди не збираюся. Як би прокуратура не втекла, всі разом — чи то до Львова, як у 2022 році, чи то ще далі", — резюмував він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український бізнесмен Ігор Коломойський, який зараз перебуває у СІЗО, висловив думку про необхідність кардинальної зміни підходів до роздрібної торгівлі в країні.