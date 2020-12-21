«Я позвонил своему убийце»: новое расследование Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал новые результаты расследования о том, как его пытались отравить. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

Фото: facebook.com

Так, Навальный заявил, что ему удалось дозвониться своему убийце и получить признание.

Ровно неделю назад было выпущено совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel. Оно установило имена и звания сотрудников ФСБ, отравивших российского оппозиционера Алексея Навального “Новичком”.

Но на этом дело не закончилась. Как рассказал Навальный, он сам позвонил своим убийцам.

"У Bellingcat были их телефонные номера и список номеров, по которым они звонили сами. Анализ этих данных показал, что для того, чтобы скрыть содержание разговоров, они используют специальный номер. Нечто вроде ФСБ-шного коммутатора. Мы взяли простейшую программу, такими пользуются телефонные пранкеры, чтобы скрыть номер, с которого звоню я, и подставили вместо него нужный нам номер", — говорится в сообщении Навального.

Почти все, кому он позвонил трубку взяли, но затем все ее быстро повесили. Однако впереди расследователей ждала большая удача.

Трубку взял Константин Борисович Кудрявцев — военный химик из института криминалистики ФСБ, работавший до этого в научно-исследовательском центре биологической безопасности Министерства обороны и военной академии радиационной, химической и биологической защиты.

Разговор длился 45 минут, Навальный назвался помощником секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ Патрушева.

"Любая фонографическая экспертиза подтвердит, что это он. А слов его достаточно, чтобы арестовать не только убийц, но и тех, кто помогал им скрыть следы преступления", — отмечается в сообщении.

Интересно, добавил Навальный, что ФСБ просто подставили Путина. Потому как уже неделю знали о звонке Кудрявцеву, который был прослушан.





Как сообщалось, Путин впервые высказался об отравлении Навального. Президент России считает, что по вопросу отравления Навального активизировались иностранные спецслужбы.

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