«Я позвонил своему убийце»: новое расследование Навального

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Таисия Ерохина
Российский
оппозиционер Алексей Навальный обнародовал новые результаты расследования о
том, как его пытались отравить. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.
Фото: facebook.com
Так, Навальный
заявил, что ему удалось дозвониться своему убийце и получить признание.
Ровно неделю
назад было
выпущено совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN при участии
Der Spiegel. Оно установило имена и звания сотрудников ФСБ, отравивших
российского оппозиционера Алексея Навального “Новичком”.
Но на этом дело
не закончилась. Как рассказал Навальный, он сам позвонил своим убийцам.
Почти все, кому он
позвонил трубку взяли, но затем все ее быстро повесили. Однако впереди
расследователей ждала большая удача.
Трубку взял
Константин Борисович Кудрявцев — военный химик из института криминалистики ФСБ,
работавший до этого в научно-исследовательском центре биологической
безопасности Министерства обороны и военной академии радиационной, химической и
биологической защиты.
Разговор длился 45
минут, Навальный назвался помощником секретаря Совета Безопасности и бывшего
директора ФСБ Патрушева.
Интересно, добавил Навальный, что ФСБ просто подставили Путина. Потому как уже неделю знали о звонке Кудрявцеву, который был прослушан.
Как сообщалось, Путин
впервые высказался об отравлении Навального. Президент России считает, что
по вопросу отравления Навального активизировались иностранные спецслужбы.
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