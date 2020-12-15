Расследование отравления Навального: к каким последствиям ведут новые данные

Совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel установило имена и звания сотрудников ФСБ, отравивших российского оппозиционера Алексея Навального “Новичком”. "Комментарии" узнали у экспертов, какова вероятность, что новые данные приведут к усилению давления на Россию, которой на днях (за Донбасс и Крым) занялся Международный уголовный суд, а также — могут ли заявление МУС и информация о Навальном быть звеньями одной цепи – по "сковыванию" России.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Действия Путина – и в России, и в других странах, включая Украину, ведут к тому, что РФ становится изгоем"

Политический эксперт Сергей Таран считает, что Россию никто не "сковывает". Она делает это сама.

"Действия Путина – и в России, и в других странах, включая Украину, ведут к тому, что РФ становится изгоем. В какой еще стране оппозиционеров травят ядом спецслужбы? Россия сама себя загоняет в глухой угол. И выйти оттуда, равно как ослабить санкции, невозможно, до тех пор, пока Путин будет оставаться у власти. Да и после падение его режима выход может затянуться на годы", — считает эксперт.

По мнению Сергея Тарана, необязательно новое расследование об отравлении Навального приведет к усилению санкций против России. Но точно будет аргументом против ослабления имеющихся.

"Такие расследования дают больше козырей западным "ястребам" против "голубей", которые надеются "рассмотреть мир в глазах Путина" и вообще наладить отношения с РФ. Еще один факто будет работать в пользу твердой позиции Запада по отношению к путинской России. А именно – что нужно усиление экономических санкций против РФ. И увеличение помощи таким странам, как Украина, — подчеркивает Сергей Таран. — Так в годы холодной войны Запад не шел на прямую конфронтацию с СССР из-за ядерного оружия последнего. Но навязал гонку вооружений, которая обескровила советскую экономику. И всячески помогал тем странам, которые сопротивлялись давлению Союза. Мы помним, чем закончилось это противостояние. А в Кремле, похоже, забыли".

"Ситуация с Навальным не приведет ни к Международному уголовному суду, ни к чему-то другому – столь же серьезному"

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса предполагает, что тема с Алексеем Навальным в очередной раз поднимается различными СМИ в контексте недавних сообщений о продолжении строительства "Северного потока-2" (СП-2).

"Новая информация касательно отравления Навального всплыла, когда стало известно, что Германия и Россия возобновили строительство трубы. Думаю, тема поднята, чтобы актуализировать вопрос санкций против РФ, а значит и против ее проектов. Особенно тех, которые США считает своими конкурентами на энергетическом рынке. Так что снова будут говорить о необходимости заблокировать СП-2", — прогнозирует Илия Куса.

По его мнению, ситуация с Навальным не приведет ни к Международному уголовному суду, ни к чему-то другому – столь же серьезному.

"Максимально – могут ввести индивидуальные санкции против очередных конкретных лиц, которые якобы причастны к отравлению оппозиционера. Каких-то других инструментов давления на РФ у Запада нет. К тому же, дело Навального не такое одиозное. С его помощью можно усилить медийное давление, но не ввести практические санкции. Это всё же не оккупация Крыма и части Донбасса, — отмечает Илия Куса. – Даже история с отравлением Скрипалей не привела к серьезным изменениям. Да, было усилено медийное и политическое давление на Россию. Но ни к чему особенному это не привело. И эта история, думаю, ни к чем серьезному не приведет".

Напомним, эксперты рассказали, как связь Германии и РФ по строительству Северного потока-2 может навредить Украине.

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