Расследование отравления Навального: к каким последствиям ведут новые данные

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Таисия Ерохина
Совместное расследование The Insider,
Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel установило имена и звания сотрудников
ФСБ, отравивших российского оппозиционера Алексея Навального “Новичком”. "Комментарии"
узнали у экспертов, какова вероятность, что новые данные приведут к усилению
давления на Россию, которой на днях (за Донбасс и Крым) занялся
Международный уголовный суд, а также — могут ли заявление МУС и информация
о Навальном быть звеньями одной цепи – по "сковыванию" России.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политический эксперт Сергей Таран считает, что
Россию никто не "сковывает". Она делает это сама.
"Действия Путина – и в России, и в других
странах, включая Украину, ведут к тому, что РФ становится изгоем. В какой еще
стране оппозиционеров травят ядом спецслужбы? Россия сама себя загоняет в
глухой угол. И выйти оттуда, равно как ослабить санкции, невозможно, до тех
пор, пока Путин будет оставаться у власти. Да и после падение его режима выход
может затянуться на годы", — считает эксперт.
По мнению Сергея Тарана, необязательно новое
расследование об отравлении Навального приведет к усилению санкций против
России. Но точно будет аргументом против ослабления имеющихся.
"Такие расследования дают больше козырей
западным "ястребам" против "голубей", которые надеются "рассмотреть мир в
глазах Путина" и вообще наладить отношения с РФ. Еще один факто будет работать
в пользу твердой позиции Запада по отношению к путинской России. А именно – что
нужно усиление экономических санкций против РФ. И увеличение помощи таким
странам, как Украина, — подчеркивает Сергей Таран. — Так в годы холодной войны
Запад не шел на прямую конфронтацию с СССР из-за ядерного оружия последнего. Но
навязал гонку вооружений, которая обескровила советскую экономику. И всячески
помогал тем странам, которые сопротивлялись давлению Союза. Мы помним, чем
закончилось это противостояние. А в Кремле, похоже, забыли".
Эксперт по международной политике в Украинском
институте будущего Илия Куса предполагает, что тема с Алексеем Навальным в
очередной раз поднимается различными СМИ в контексте недавних сообщений о
продолжении строительства "Северного потока-2" (СП-2).
"Новая информация касательно отравления
Навального всплыла, когда стало известно, что Германия и Россия возобновили
строительство трубы. Думаю, тема поднята, чтобы актуализировать вопрос санкций
против РФ, а значит и против ее проектов. Особенно тех, которые США считает
своими конкурентами на энергетическом рынке. Так что снова будут говорить о
необходимости заблокировать СП-2", — прогнозирует Илия Куса.
По его мнению, ситуация с Навальным не
приведет ни к Международному уголовному суду, ни к чему-то другому – столь же
серьезному.
"Максимально – могут ввести индивидуальные
санкции против очередных конкретных лиц, которые якобы причастны к отравлению
оппозиционера. Каких-то других инструментов давления на РФ у Запада нет. К тому
же, дело Навального не такое одиозное. С его помощью можно усилить медийное
давление, но не ввести практические санкции. Это всё же не оккупация Крыма и
части Донбасса, — отмечает Илия Куса. – Даже история с отравлением Скрипалей не
привела к серьезным изменениям. Да, было усилено медийное и политическое
давление на Россию. Но ни к чему особенному это не привело. И эта история,
думаю, ни к чем серьезному не приведет".
Напомним, эксперты рассказали, как связь
Германии и РФ по строительству
Северного потока-2 может навредить Украине.
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