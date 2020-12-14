Суд в Гааге занялся преступлениями на Донбассе и в Крыму: прогнозы экспертов

Международный уголовный суд в Гааге официально заявил об основаниях для начала официального расследования военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму. "Комментарии" узнали у экспертов, почему это важно и есть ли шанс привлечь агрессора к ответственности.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Даже тот факт, что Россия уведомила ООН, что не желает быть участником Римского статута МУС, не решает для нее проблемы"

Международный уголовный суд (МУС) является постоянно действующий инстанцией правосудия — в отличие, к примеру, от трибуналов ООН по бывшей Югославии или Руанде, имевших временные мандаты. На этом акцентирует эксперт-международник, кандидат политических наук Александр Мишин.

"Согласно Римскому статуту (международный договор, учредивший Международный уголовный суд- принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и вступил в силу с 1 июля 2002 года – прим. ред.), юрисдикция МУС ограничивается лишь самыми серьезными преступлениями, вызывающими озабоченность всего без исключения международного сообщества. Речь идет о преступлениях геноцида, преступлениях против человечности, военных преступлениях и преступлений агрессии, — подчеркивает Александр Мишин. — То, что устами прокурора, гамбийки Фату Бенсуда, МУС признал, совершенные в контексте российской агрессии против Украины факты военных преступлений и преступлений против человечности — является позитивным результатом работы Офиса генерального прокурора Украины, а также неправительственных организаций, которые их фиксировали буквально с марта 2014 года".

Так, МУС признал, что преступления, совершенные в ходе военных действий на Донбассе, а также задержания и преследования людей в Крыму российскими оккупационными властями — это его юрисдикция. А значит, прокурор Бенсуда инициирует судебное уголовное производство по данным преступлениям. Следующими этапами будут расследование, выдвижение обвинений против конкретных физических лиц, а после этого им направят подозрения и пригласят на допрос в Гаагу.

"Таким образом, согласно статье 27 Римского статута, высшее военно-политическое руководство, в частности это бывшие и действующие чиновники и политики всех рангов, чьи имена уже фигурируют в различных санкционных списках, касающихся ситуации в Украине, предстанет перед международным правосудием. Что важно — совершенные ими преступления не имеют срока давности, — отмечает Александр Мишин. — И никакие иммунитеты, обеспечиваемые должностным положением, даже статус главы государства, не могут препятствовать осуществлению правосудия со стороны МУС. Иными словами, президент РФ Владимир Путин даже после проведения конституционной реформы, позволяющей ему оставаться при власти до 2036 года, а также обеспечивающей примат внутреннего российского законодательства над международными нормами, всё равно не сможет избежать правосудия. Также как и нижестоящие лица его вертикали власти".

МУС, поясняет эксперт, будет ссылаться на пункт об отношениях начальника и подчиненного. То есть, хотя преступления и совершались, к примеру, не лично Путиным, но он имел возможности эффективной власти и контроля, и ничего не сделал, чтобы их остановить. Подобная преступная бездеятельность также карается.

"Даже тот факт, что Россия уведомила ООН, что не желает быть участником Римского статута МУС, не решает для нее проблемы, — уверен Александр Мишин. — Ведь если Путин и его команда не захочет прибыть на допрос, то прокурор выдает ордер на их арест. Начинает работать механизм сотрудничества стран-участников МУС, в том числе по линии Интерпола. Иными словами российское руководство становится невыездным, и попадает в глухую международную изоляцию, еще и как военные преступники".

Ранее подобное на себе ощутил экс-президент Судана — Омар аль-Башир, которого обвиняли в преступлениях геноцида в Дарфуре. После падения его режима были достигнуты принципиальные договоренности о его передаче в руки международного правосудия после завершения антикоррупционного судебного процесса на родине.

"В случае с аль-Баширом его путь в Гаагу занял уже более 12 лет. Это указывает на действительность, в которой уголовные разбирательства против российского руководства растянутся на годы. Но сам факт данного судебного процесса существенно подрывает международную репутацию России, и будет стимулировать внутреннее и международное ослабление режима президента Путина, — уверен Александр Мишин. — Хотя МУС довольно молодая инстанция, но она дает реальные возможности привлечь российское руководство к ответственности за агрессию — со всеми сопутствующими последствиями".

"Это прямое подтверждение агрессии России против Украины"

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан также считает, что заявление МУС будет иметь далеко идущие последствия.

"Фактически оно означает, что Россия утрачивает любые, мало-мальски значимые претензии на посреднический статус в любых форматах переговорах относительно ОРДЛО, Крыма и Севастополя, — поясняет дипломат. — Это прямое подтверждение агрессии России против Украины".

Вместе с тем, подчеркивает Вадим Трюхан, нужно учитывать, что само расследование займет многие годы. Ведь даже для того, чтобы прийти к этим выводам, МУС понадобилось около шесть лет.

"Что касается привлечения к ответственности конкретных лиц, которые будут признаны виновными в военных преступлениях против Украины, то и этот процесс не будет простым и быстрым, — прогнозирует эксперт. — Всё будет зависеть от того, какой политический режим будет существовать в России на момент вынесения соответствующих приговоров. А также — от желания РФ сотрудничать с международным правосудием".

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