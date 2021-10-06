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«Я не имел права на ту вспышку»: руководитель «Укрэксимбанка» Мецгер попросил прощения у «Схем»

Руководитель «Укрэксимбанка» Мецгер признал, что был не прав и попросил прощения у журналистов "Схем", а также всего журналистского цеха Украины

сегодня, 14:02
Автор:

Кравцев Сергей

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер признал, что был не прав во время записи интервью программе "Схемы". В связи с этим Мецгер приносит свои извинения и сожалеет о случившемся. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я не имел права на ту вспышку»: руководитель «Укрэксимбанка» Мецгер попросил прощения у «Схем»

Евгений Мецгер Фото: УНН

Евгений Мецгер отметил, что он всегда считал, что свобода слова – это неотъемлемая составляющая демократии и фундамент независимости государства. Себя Мецгер называет уравновешенным человеком и в случившемся инциденте с журналистами винит свои эмоции и импульсивность, которыми не сумел овладеть. При этом банкир не считает, что стресс и тяжелая работа могут быть каким-то оправданием случившегося. Он считает, что не имел права давать волю эмоциям и проявлять какую-либо агрессию в сторону журналистов.

"Я искренне прошу прощения у работников издания "Схемы" Кирилла Овсяного и Александра Мазура! На данный момент в форме письма, но всегда готов сделать это в любой удобной для них форме", – отметил Евгений Мецгер.

Также глава правления "Укрэксимбанка" обратился ко всему сообществу журналистов Украины с просьбой простить его за поведение, которое многих обидело, потому как люди восприняли сказанное им на свой счет.

В подтверждении своих слов о признании своей вины Евгений Мецгер сообщил, что он сразу же написал заявление об отстранении его от занимаемой должности. Данное заявление было поддержано членами Наблюдательного совета "Укрэксимбанка".

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Источник: https://www.facebook.com/100001681264047/posts/4531965163536148/
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