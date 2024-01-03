WSJ узнала, в чем Россия и Китай опережают Запад: в чем угроза для Украины

Развязанная Россией полномасштабная война против Украины выявила недостатки Запада в быстром производстве большего количества оружия в нужный момент. С этим у союзников Украины большие сложности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет газета "The Wall Street Journal".

ЗРК NASAMS. Фото: из открытых источников

К примеру, на изготовление одной ракетной системы NASAMS, которая защищает воздушное пространство над Белым домом, уходит два года. И сейчас в связи с растущим числом потенциальных угроз для Запада, включая Россию и Китай, спрос на них также резко вырос, заказы то и дело накапливаются.

"Я никогда не видел такого большого спроса", — заявлял президент оборонного подразделения норвежской компании Kongsberg Defense & Aerospace Эйрик Ли.

Как пишет WSJ, главная проблема невозможности быстрее удовлетворять этот спрос заключается в том, что современное оружие чрезвычайно сложно и зачастую требует тысяч деталей.

"Kongsberg, как и большинство западных оборонных компаний, проектирует и собирает свои системы вооружения, но не производит большую часть компонентов. Более 1500 поставщиков вносят свой вклад в продукцию этого завода. Одна только цепочка поставок NASAMS состоит из более чем тысячи компаний и построена на двух континентах вместе с американским оборонным подрядчиком RTX, ранее известным как Raytheon Technologies", — говорится в публикации.

Кроме того, указывается, что оборонная промышленность сталкивается и с затянувшейся нехваткой рабочей силы.

По мнению военных аналитиков, несмотря на более высокие оборонные бюджеты, Запад не сталкивался с такими же ограничениями поставок оружия со времен Корейской войны.

Россия и Китай опередили США и Европу по некоторым системам противоракетной обороны. По словам представителей Пентагона, у этих стран есть гиперзвуковые ракеты, а внедрение первой из них США было перенесено на 2024 год из-за неудачных испытаний. Американские и европейские системы защиты от гиперзвуковых ракет не поступят на вооружение в течение как минимум 10 лет, добавляет WSJ.

По данным Международного института стратегических исследований, Россия и Китай вместе имеют около 5020 зенитно-ракетных комплексов наземного базирования по сравнению с примерно 3200, имеющимися на вооружении США, Европы и Японии вместе взятых.

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