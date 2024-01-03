WSJ узнала, в чем Россия и Китай опережают Запад: в чем угроза для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Развязанная Россией полномасштабная война против Украины выявила недостатки Запада в быстром производстве большего количества оружия в нужный момент. С этим у союзников Украины большие сложности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет газета "The Wall Street Journal".
ЗРК NASAMS. Фото: из открытых источников
К примеру, на изготовление одной ракетной системы NASAMS, которая защищает воздушное пространство над Белым домом, уходит два года. И сейчас в связи с растущим числом потенциальных угроз для Запада, включая Россию и Китай, спрос на них также резко вырос, заказы то и дело накапливаются.
Как пишет WSJ, главная проблема невозможности быстрее удовлетворять этот спрос заключается в том, что современное оружие чрезвычайно сложно и зачастую требует тысяч деталей.
Кроме того, указывается, что оборонная промышленность сталкивается и с затянувшейся нехваткой рабочей силы.
По мнению военных аналитиков, несмотря на более высокие оборонные бюджеты, Запад не сталкивался с такими же ограничениями поставок оружия со времен Корейской войны.
Россия и Китай опередили США и Европу по некоторым системам противоракетной обороны. По словам представителей Пентагона, у этих стран есть гиперзвуковые ракеты, а внедрение первой из них США было перенесено на 2024 год из-за неудачных испытаний. Американские и европейские системы защиты от гиперзвуковых ракет не поступят на вооружение в течение как минимум 10 лет, добавляет WSJ.
По данным Международного института стратегических исследований, Россия и Китай вместе имеют около 5020 зенитно-ракетных комплексов наземного базирования по сравнению с примерно 3200, имеющимися на вооружении США, Европы и Японии вместе взятых.
Читайте также на портале "Комментарии" — может ли ракетный террор со стороны РФ ускорить помощь Украине: о чем говорит реакция союзников.
Обсуждения
Новости