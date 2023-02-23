logo

BTC/USD

23956.68

ETH/USD

1653.12

LTC/USD

94.57

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Well advanced: Европа поставила высокую оценку Минцифре Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Well advanced: Европа поставила высокую оценку Минцифре Украины

Европейская комиссия оценила выполнение Украиной евроинтеграционных обязательств

сегодня, 21:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

"Очень высокий уровень" – так оценила Европейская комиссия в своем отчете об уровне приближения законодательства Украины к праву ЕС работу украинских госслужащих. Оценка выполнения Украиной евроинтеграционных обязательств в кластере "Конкурентность инклюзивного роста" — "Well advanced". Об этом сообщают "Комментарии", со ссылкой на пост заместителя министра цифровой трансформации Украины Валерии Ионан .

Well advanced: Европа поставила высокую оценку Минцифре Украины

Європа поставила Україні високу оцінку

"Двигаемся с геометрической прогрессией в сторону евроинтеграции! – написала замминистра. – Об этом свидетельствует аналитический отчет Европейской Комиссии об уровне приближения законодательства Украины к актуальному праву ЕС. Украина значительно продвинулась в предоставлении цифровых услуг своим гражданам и предприятиям, а также в использовании инструментов информационного общества, чтобы сделать государственное управление более прозрачным и эффективным. Благодарю команду евроинтеграции Министерства цифровой трансформации Украины, Sana Mamedieva, Ольга Кревская и всю команду".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Еще раньше Минцифра и Apple подписали меморандум, а вместе с Facebook запустили онлайн-обучение для малых и средних предприятий.

Напомним, что украинские военные значительно продвинулись в использовании искусственного интеллекта. В частности, секретное программное обеспечение под названием MetaConstellation предоставляет Украине американская компания Palantir Technologies, специализирующаяся на обработке и анализе данных для спецслужб.

На практике это означает, что украинский военный, находясь в блиндаже, достает свой планшет и открывает программу, которая показывает цифровую модель поля боя. Она основана на спутниковых изображениях и имеет несколько слоев информации. Военный способен наблюдать за тепловым изображением от вражеской артиллерии, а переключившись на другой слой распознать танк. После этого украинский боец делает два клика: один для получения координат, другой для запуска дрона по позициям противников. Программа создана на основе искусственного интеллекта и способна распознать танк, спрятанный в листве или под камуфляжной защитой. После каждого использования создается оценка, передаваемая в сеть, чтобы улучшить результаты для ИИ в будущем.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!