Well advanced: Европа поставила высокую оценку Минцифре Украины

"Очень высокий уровень" – так оценила Европейская комиссия в своем отчете об уровне приближения законодательства Украины к праву ЕС работу украинских госслужащих. Оценка выполнения Украиной евроинтеграционных обязательств в кластере "Конкурентность инклюзивного роста" — "Well advanced". Об этом сообщают "Комментарии", со ссылкой на пост заместителя министра цифровой трансформации Украины Валерии Ионан .

Європа поставила Україні високу оцінку

"Двигаемся с геометрической прогрессией в сторону евроинтеграции! – написала замминистра. – Об этом свидетельствует аналитический отчет Европейской Комиссии об уровне приближения законодательства Украины к актуальному праву ЕС. Украина значительно продвинулась в предоставлении цифровых услуг своим гражданам и предприятиям, а также в использовании инструментов информационного общества, чтобы сделать государственное управление более прозрачным и эффективным. Благодарю команду евроинтеграции Министерства цифровой трансформации Украины, Sana Mamedieva, Ольга Кревская и всю команду".

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Еще раньше Минцифра и Apple подписали меморандум, а вместе с Facebook запустили онлайн-обучение для малых и средних предприятий.

Напомним, что украинские военные значительно продвинулись в использовании искусственного интеллекта. В частности, секретное программное обеспечение под названием MetaConstellation предоставляет Украине американская компания Palantir Technologies, специализирующаяся на обработке и анализе данных для спецслужб.

На практике это означает, что украинский военный, находясь в блиндаже, достает свой планшет и открывает программу, которая показывает цифровую модель поля боя. Она основана на спутниковых изображениях и имеет несколько слоев информации. Военный способен наблюдать за тепловым изображением от вражеской артиллерии, а переключившись на другой слой распознать танк. После этого украинский боец делает два клика: один для получения координат, другой для запуска дрона по позициям противников. Программа создана на основе искусственного интеллекта и способна распознать танк, спрятанный в листве или под камуфляжной защитой. После каждого использования создается оценка, передаваемая в сеть, чтобы улучшить результаты для ИИ в будущем.

