Взятка экс-нардепа Микитася и ответный ход Филатова: почему произошедшее похоже на спектакль

18 октября экс-нардепа, застройщика Максима Микитася задержали после попытки дать взятку в 22 млн грн городскому голове Днепра Борису Филатову. Сам Филатов подтвердил данный факт в своем Telegram. Почему Филатов сдал Микитася? О чем говорит подобный размер взятки? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Застройщик Максим Микитась. Фото: из открытых источников

Микитась мог "играть в спектакле", срежиссированном антикоррупционными органами

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк подчеркивает, что истинные детали происшедшего известны только следствию. Но нельзя исключать, считает он, что пытались подставить именно Филатова.

"К примеру, Микитась после задержания пошел на сделку со следствием, чтобы избежать тюрьмы. И пришел к градоначальнику Днепра с той самой многомиллионной взяткой, играя в спектакле, срежиссированном антикоррупционными органами. Если это так, то странный расчет. В военное время вряд ли кто-то рискнул бы пытаться повестить на такое", – отмечает эксперт.

Вся эта история выглядит, по его мнению, весьма странно.

"Как бы то ни было, Филатов поступил абсолютно правильно. Ему предложили взятку, а он пошел в НАБУ и сообщил об этом – как законопослушный гражданин. Ну, а Микитась, судя по тому, как преподносится этот случай официальными органами и СМИ, явно предстает в негативном свете", – резюмирует Тарас Семенюк.

Попытка со стороны Микитася дать взятку мэру Днепра выглядит странно

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов также считает данное дело достаточно странным и мутным.

"Микитась имеет достаточно одиозную репутацию как застройщик и неоднократно фигурировал в различных скандалах. Более того, он фигурирует в ряде уголовных дел в статусе обвиняемого. Например, Высший антикорупционный суд рассматривает дело о завладении более 81 млн грн Национальной гвардии Украины", – напоминает Александр Леонов.

В этих условиях, продолжает он, попытка со стороны Микитася дать взятку мэру Днепра выглядит, как минимум, странно.

"Или как заявка на получение премии Дарвина, или как попытка провокации взятки. В любом случае, Филатов поступил должным образом, а сама история будет иметь развитие, причем негативное, исключительно против самого же Микитася, – прогнозирует эксперт. – Что касается сумм взяток, то они всегда были значительны. Например, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в ноябре прошлого года называла общий объем взяток на рынке застройщиков в размере 10 млрд. грн. в год".

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