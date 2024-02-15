Взрыв тактической ядерной бомбы: как это выглядит в реальной жизни (ВИДЕО)



















Российские политики и пропагандисты периодически угрожают применить тактическое ядерное оружие. Однако на сколько это оружие мощно. Это прекрасно демонстрирует испытания, проведенные армией США и сохраненные видеозаписи ядерного взрыва.



Испытание ядерного тактического оружия в США. Фото: скриншот видео

После создания мощных ядерных бомб СССР и США пришли к выводу, что их арсенал должен состоять не только из крупных по силе снарядов, но и менее мощных ракет. Так зародилась идея тактического ядерного оружия, которое можно использовать на передовой для прямого удара по скоплению вражеских войск и защитных постройках, однако без способа стереть целый город с лица Земли.

До начала полномасштабного вторжения идея применить тактическое ядерное оружие практически не обсуждалась, однако из-за нападения России на Украину тема вновь стала актуальной. Несмотря на то, что тактическое ядерное оружие менее мощное и обычно не превышает нескольких килотонн, оно все равно создает мощный взрыв.

Это отлично демонстрирует испытание, проведенное армией США в 1953 году, во время которого была использована специальная "атомная пушка", способная выпустить артиллерийский снаряд с ядерной боеголовкой на расстояние нескольких километров.

Ракета, которую использовали американцы, имела мощность около 15 килотонн, что близка по мощности к сброшенной бомбе на Хиросиму. Это было первое и единственное подобное испытание в истории программы ядерного оружия США – после этого Пентагон больше никогда не стрелял такими боеприпасами из пушки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне 50 лет назад взорвали ядерную бомбу в Харьковской области. Это был первый ядерный взрыв на территории Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на тревожное сообщение из США по поводу ядерного оружия.