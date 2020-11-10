Выздоровевший от COVID-19 Юрий Луценко раскритиковал антикоронавирусную политику правительства

Выздоровевший от коронавируса Юрий Луценко, написал в Facebook пост, в котором критикует правительство Украины из-за его политики в борьбе с COVID-19.

"Вчера выписался из больницы. Борьбу с ковидом выиграл. Спасибо врачам, родным, друзьям. И все же, этот пост не об оптимизме. Я о полном провале противодействию пандемии в Украине. Что должен был сделать за эти 7 месяцев Правительство? В Украине в 2020 создано 136 новых, укрупненных районов. Правительство должно создать 136 базовых антиковидних центров. Это — 136 лабораторий для тестирования (200 350 млн грн). Это — 136 кислородных пунктов (400 — 550 млн грн). Это — 136 аппаратов КТ (1000 — 1400 млн грн). Это — страхование и доплаты врачам. Ничего из этого не сделано".

Луценко рассказывает о последствиях, которые вызвала, по его мнению, провальная политика нынешнего правительства. По словам бывшего Генпрокурора, в сельской местности и райцентрах у людей нет возможности попасть в инфекционную больницу, получения результатов тестирования на наличие вируса в организме колоссально отстает в сроках, в лечебных учреждениях, по словам Луценко, нехватка кислорода, а также устаревшее оборудования для обеспечения им больных. Также Луценко утверждает, что практически треть медперсонала переболели коронавирусной болезнью, а обещанных 300 процентов премии "за вредность" они не получают.

В то же время, бывший чиновник приводит в пример случай, когда деньги из антиковидного фонда были перечислены на ремонт дороги.

"Как, например, за неделю до выборов 10 млрд грн (!) отдали на 30 км (!) бетонки под Решетиловкой. Это, кстати, вдвое дороже, чем те же работы той же фирмой при "барыгах", — пишет Луценко.

Приведя свои доводы, экс-генпрокурор предлагает Правительству вместе с коалицией большинства "добровольно" пойти в отставку.

Ранее "Комментарии" писали о том, что у бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко обнаружили онкологию. Сейчас он борется за свое здоровье, и пытается победить болезнь. Об этом политик лично сообщил на своей странице в Facebook.









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