Выздоровевший от COVID-19 Юрий Луценко раскритиковал антикоронавирусную политику правительства

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Дмитрий Симоненко
Выздоровевший от коронавируса Юрий Луценко, написал в Facebook пост, в котором критикует правительство Украины из-за его политики в борьбе с COVID-19.
"Вчера выписался из больницы. Борьбу с ковидом выиграл. Спасибо врачам, родным, друзьям.
И все же, этот пост не об оптимизме. Я о полном провале противодействию пандемии в Украине. Что должен был сделать за эти 7 месяцев Правительство? В Украине в 2020 создано 136 новых, укрупненных районов. Правительство должно создать 136 базовых антиковидних центров. Это — 136 лабораторий для тестирования (200 350 млн грн). Это — 136 кислородных пунктов (400 — 550 млн грн). Это — 136 аппаратов КТ (1000 — 1400 млн грн). Это — страхование и доплаты врачам. Ничего из этого не сделано".
Луценко рассказывает о последствиях, которые вызвала, по его мнению, провальная политика нынешнего правительства. По словам бывшего Генпрокурора, в сельской местности и райцентрах у людей нет возможности попасть в инфекционную больницу, получения результатов тестирования на наличие вируса в организме колоссально отстает в сроках, в лечебных учреждениях, по словам Луценко, нехватка кислорода, а также устаревшее оборудования для обеспечения им больных. Также Луценко утверждает, что практически треть медперсонала переболели коронавирусной болезнью, а обещанных 300 процентов премии "за вредность" они не получают.
В то же время, бывший чиновник приводит в пример случай, когда деньги из антиковидного фонда были перечислены на ремонт дороги.
Приведя свои доводы, экс-генпрокурор предлагает Правительству вместе с коалицией большинства "добровольно" пойти в отставку.
Ранее "Комментарии" писали о том, что у бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко обнаружили онкологию. Сейчас он борется за свое здоровье, и пытается победить болезнь. Об этом политик лично сообщил на своей странице в Facebook.
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