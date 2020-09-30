У экс-генпрокурора Юрия Луценко обнаружили страшную болезнь

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Виолетта Комаровская
У бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко обнаружили онкологию. Сейчас он борется за свое здоровье, и пытается победить болезнь. Об этом политик сам сообщил на своей странице в Facebook.
Юрий Луценко с женой. Фото: Facebook/Юрий Луценко
Никаких подробностей о своей болезни экс-генпрокурор не рассказал. Однако отметил, что ему уже провели операцию.
Бороться с болезнью Юрию Луценко помогают украинские, а также немецкие врачи. Где именно проходила операция, экс-генпрокурор не уточнил. Но настроен он решительно и уходить из политики не собирается.
Отметим, что под публикацией пользователи соцсетей оставили множество комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления для бывшего генпрокурора.
Напомним, что Генеральную прокуратуру Украины Юрий Луценко возглавлял с мая 2016 по август 2019 года.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что может провоцировать резкий рост опухоли.
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