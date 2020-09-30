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У экс-генпрокурора Юрия Луценко обнаружили страшную болезнь

Помочь справиться с болезнью политику помогают украинские и немецкие врачи

сегодня, 10:10
Автор:

Виолетта Комаровская

У бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко обнаружили онкологию. Сейчас он борется за свое здоровье, и пытается  победить болезнь. Об этом политик сам сообщил на своей странице в Facebook. 

У экс-генпрокурора Юрия Луценко обнаружили страшную болезнь

Юрий Луценко с женой. Фото: Facebook/Юрий Луценко

Никаких подробностей о своей болезни экс-генпрокурор не рассказал. Однако отметил, что ему уже провели операцию.

"Именно в этот день — Веры, Надежды и Любви (30 сентября, — Ред.) — у меня закончился хирургический этап онкологической болезни. Позади уже операция, которая длилась восемь часов, а также дни боли. Пока еще впереди — химиотерапия", — поделился Луценко со своими подписчиками в Facebook.

Бороться с болезнью Юрию Луценко помогают украинские, а также немецкие врачи. Где именно проходила операция, экс-генпрокурор не уточнил. Но настроен он решительно и уходить из политики не собирается.

"Я знаю, что все будет хорошо. Дорогие друзья, вас очень много. Вместе — мы сила. Уважаемые враги, не стоит расслабляться. Я никуда не ухожу из политики и с передовой не уйду", — обратился Юрий Луценко к тем, кто его поддерживает, а также недоброжелателям.


Отметим, что под публикацией пользователи соцсетей оставили множество комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления для бывшего генпрокурора.

Напомним, что Генеральную прокуратуру Украины Юрий Луценко возглавлял с мая 2016 по август 2019 года. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что может провоцировать резкий рост опухоли. 


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