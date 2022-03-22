Вывезли более 17 млн долларов: журналисты узнали, как семья Суркисов уехала из Украины в начале войны

"Украинская правда" информирует о подробностях выезда Игоря и Григория Суркисов из нашей страны и других пассажиров их автомобилей во время, когда началось полномасштабное вторжение России. При этом, журналисты издания ссылаются на информированные источники в среде правоохранителей.

По информации журналистов, бизнесмены покинули Украину в начале войны (фото из открытых источников)

По данным документов пограничной службы, полученных журналистами издания, Суркисы выехали в Венгрию на двух отдельных автомобилях еще 26 февраля между 22:40 и 23:00.

Источники в украинской пограничной службе сообщили, что оба Суркисы выезжали не декларируя наличные средства на украинской таможне. Но на венгерском таможенном пункте оформили собственные наличные денежные средства на сумму 17,6 миллиона долларов.

Пересекли границу через пункт "Вилок", расположенный в Закарпатской области.

Нардеп Григорий Суркис уезжал на иномарке Mercedez-Benz ML-500. Ее рыночная стоимость 100 тысяч долларов без растаможки, это более 2,8 млн. гривен. Вместе с ним ехали Кулешов Никита (2002 года рождения), Кострикина Зоя (1961 года рождения), Алексей Борисов (1993 г.р.) и Шевчук Дана (1996 г.р.).

Алексей Борисов (28 лет) и Кулешов Никита (20 лет), переехавшие границу вместе с Суркисом, это его внуки. Во время действия военного положения их выезд за границу должен быть ограничен, ведь молодые мужчины подлежат военному учету, как указано в президентском указе об общей мобилизации.

Младший из братьев — Игорь Суркис ехал в бронированной машине Maybach S650 с Ольгой Романовой, гражданкой РФ, Суркисом Вячеславом и Суркис Яной. По ценам рынка, такой автомобиль стоит почти 700 тысяч долларов без растаможки, это больше 20 миллионов гривен.

Документы Григория и Игоря Суркисов регистрировали один и тот женаряд работников пограничной службы и сотрудников таможни, оформлявших пересечение границы Анастасии Котвицкой, являющейся женой соратника экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. Котвицкая могла перевезти в чемоданах более 30 миллионов долларов в наличных, не декларируя ее.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на украинской таможне "не заметили" чемоданы с миллионами долларов и евро.

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