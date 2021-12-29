Вьюги и морозы до -11: синоптики рассказали о погоде в Украине

Завтра, 29 декабря, во всех регионах нашей страны прогнозируются снегопады. На автострадах будет гололедица, столбик термометра будет колебаться от -11 мороза до+ 5 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Ночью 29 декабря снегопады прогнозируются в центральных, северных и восточных регионах. В других регионах осадки не прогнозируются. В дневные часы в Закарпатском, Харьковском, Луганском и Донецком регионах будет идти мокрый снег и дождь.

Столбик термометра в ночное время будет показывать на западных территориях от -2 до -10 градусов, днем будет теплее -1 до -5 градусов мороза. На северных территориях ночью температура будет достигать от -8 до -11 градусов мороза, днем он упадет до -4 -6 градусов. На восточных территориях прогнозируется погода от -7 до -9 градусов ниже нуля, днем от -1 до+ 1 градуса. В центральных территориях будет минусовать от -7 до -9 градусов мороза, днем будет от -2 до -5 градусов.

Также специалисты центра предупреждают об опасности метеорологических явлений 29 декабря. В частности, во всех украинских регионах прогнозируются порывы северо-восточного ветра до 5- 10 метров в секунду, в ночное время на левобережье страны его порывы ожидаются до 15- 20 метров в секунду. На автострадах будет гололедица. Уровень опасности – желтый.

В Киеве ночью 29 декабря будет идти снег. Днем осадков не будет. Столбик термометра в ночные часы будет показывать от -7 до -9 градусов мороза, днем потеплеет до -4 -6 градусов.

Напомним, что в "Комментарии" сообщается, что синоптик рассказала о том, какая погода в Украине под Новый год. В канун Нового года и в самый праздник украинцам следует готовить зонтики — 31 декабря-1 января в стране ожидается оттепель.

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