Высадки астронавтов на Луну до 2025 года не будет: в NASA назвали причину

Американская лунная миссия, в рамках которой планируется высадить астронавтов на поверхность спутника Земли, отложена на 2025 год. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал представителям масс-медиа глава NASA Билл Нельсон, пишет "Медуза".

Высадка астронавтов на Луну. Фото: knews.kg

Изначально планы были таковы, что высадка астронавтов на Луну должна была произойти в 2024 году. В частности, такие планы озвучивал экс-президент США Дональд Трамп, как только стал главой Белого Дома. И вот теперь, проанализировав все, в NASA признают, что цель, которую поставил Трамп не была реалистична, потому как технически ее реализовать за такой короткий период времени невозможно.

Смещается не только дата высадки астронавтов на Луну, но и другие планы. Так, будет перенесена дата облета спутника Земли кораблем без экипажа. Ранее планировалось, что это произойдет в 2021 году. Теперь же называются строки не ранее весны 2022 года. Облет Луны кораблем с экипажем смещается с 2023-го года на 2024-й.

Билл Нельсон рассказал, что сместить планы пришлось из-за разных причин, но одной из них есть судебные споры с участием Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска. Выяснение в суде, кто прав, а кто виноват забрали больше, чем полгода времени, которые можно было бы потратить на подготовку к лунной миссии. Это время уже не вернуть и теперь приходится наверстывать упущенное.

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