Выигрыш 200 миллионов евро: как мужчине удалось сорвать рекордный джекпот

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Любовь Блажко
Мужчине из Франции удалось сделать что-то невероятное: он выиграл рекордный в истории европейской лотереи EuroMillions джекпот. Размер его выигрыша составляет 200 миллионов евро. Об этом сообщается в издании "Сноб".
Мужчина выиграл рекордный джекпот. Фото: unsplash
Случилось это в пятницу, 11 декабря. И теперь у жителю Франции дается два месяца, чтобы успеть забрать выигранную сумму.
Стоит также отметить, что межнациональная лотерея EuroMillions начала работать около 16-ти лет тому назад. Чаще всего в нее играют жители стран Европы: Великобритания, Франция, Испания, Бельгия, Португалия, Швейцария, Австрия, Ирландия и Люксембург.
Также известно, что ранее самый большой выигрыш на территории Франции был 170 млн евро (в 2012 году), а в Европе – 190 млн евро (в феврале 2020 года).
Самый большой куш во всем мире был сорван американцем в 2016 году. Тогда ему удалось забрать себе 1,6 миллиарда долларов.
Что касается Украины, то тут крупнейший джекпот был выигран летом этого года. Тогда какой-то счастливчик сорвал 17,8 миллионов гривен. На данный момент в украинской лотерее можно выиграть 32,4 миллиона гривен – это самая большая сумма, которая доступна для выигрыша.
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