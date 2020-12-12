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Главная Новости Общество события Выигрыш 200 миллионов евро: как мужчине удалось сорвать рекордный джекпот
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Выигрыш 200 миллионов евро: как мужчине удалось сорвать рекордный джекпот

Более подробная информация об этом везунчике пока не появилась

сегодня, 18:53
Автор:

Любовь Блажко

Мужчине из Франции удалось сделать что-то невероятное: он выиграл рекордный в истории европейской лотереи EuroMillions джекпот. Размер его выигрыша составляет 200 миллионов евро. Об этом сообщается в издании "Сноб".

Выигрыш 200 миллионов евро: как мужчине удалось сорвать рекордный джекпот

Мужчина выиграл рекордный джекпот. Фото: unsplash

Случилось это в пятницу, 11 декабря. И теперь у жителю Франции дается два месяца, чтобы успеть забрать выигранную сумму. 

Стоит также отметить, что межнациональная лотерея EuroMillions начала работать около 16-ти лет тому назад. Чаще всего в нее играют жители стран Европы: Великобритания, Франция, Испания, Бельгия, Португалия, Швейцария, Австрия, Ирландия и Люксембург. 

Также известно, что ранее самый большой выигрыш на территории Франции был 170 млн евро (в 2012 году), а в Европе – 190 млн евро (в феврале 2020 года). 

Самый большой куш во всем мире был сорван американцем в 2016 году. Тогда ему удалось забрать себе 1,6 миллиарда долларов. 

Что касается Украины, то тут крупнейший джекпот был выигран летом этого года. Тогда какой-то счастливчик сорвал 17,8 миллионов гривен. На данный момент в украинской лотерее можно выиграть 32,4 миллиона гривен – это самая большая сумма, которая доступна для выигрыша. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, пенсионерка выиграла миллион долларов в лотерею. Американка признается, что ей везет уже не первый раз: еще до начала карантина ей удалось выиграть в лотерею две тысячи долларов. Испытать удачу во второй раз Бу решила на свой день рождения, и не ошиблась. Она рассказала, что супруг спросил ее, какой бы билет она хотела купить. На что женщина ответила, что хочет билет стоимостью 30 долларов. Он сделал именинницу миллионершей – она не могла прийти в себя от счастья. Бу Сокхом хочет потратить выигранные деньги на кредит за автомобиль, а также поделиться со своими родными. Известно, что у женщины есть шестеро внуков. 


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Источник: https://snob.ru/news/zhitel-francii-vyigral-rekordnye-v-istorii-evropejskoj-loterei-200-millionov-evro/?utm_source=tw&utm_medium=social&utm_campaign=smm&utm_content=46185918
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