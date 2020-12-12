Выигрыш 200 миллионов евро: как мужчине удалось сорвать рекордный джекпот

Мужчине из Франции удалось сделать что-то невероятное: он выиграл рекордный в истории европейской лотереи EuroMillions джекпот. Размер его выигрыша составляет 200 миллионов евро. Об этом сообщается в издании "Сноб".



Мужчина выиграл рекордный джекпот. Фото: unsplash

Случилось это в пятницу, 11 декабря. И теперь у жителю Франции дается два месяца, чтобы успеть забрать выигранную сумму.

Стоит также отметить, что межнациональная лотерея EuroMillions начала работать около 16-ти лет тому назад. Чаще всего в нее играют жители стран Европы: Великобритания, Франция, Испания, Бельгия, Португалия, Швейцария, Австрия, Ирландия и Люксембург.

Также известно, что ранее самый большой выигрыш на территории Франции был 170 млн евро (в 2012 году), а в Европе – 190 млн евро (в феврале 2020 года).

Самый большой куш во всем мире был сорван американцем в 2016 году. Тогда ему удалось забрать себе 1,6 миллиарда долларов.

Что касается Украины, то тут крупнейший джекпот был выигран летом этого года. Тогда какой-то счастливчик сорвал 17,8 миллионов гривен. На данный момент в украинской лотерее можно выиграть 32,4 миллиона гривен – это самая большая сумма, которая доступна для выигрыша.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, пенсионерка выиграла миллион долларов в лотерею. Американка признается, что ей везет уже не первый раз: еще до начала карантина ей удалось выиграть в лотерею две тысячи долларов. Испытать удачу во второй раз Бу решила на свой день рождения, и не ошиблась. Она рассказала, что супруг спросил ее, какой бы билет она хотела купить. На что женщина ответила, что хочет билет стоимостью 30 долларов. Он сделал именинницу миллионершей – она не могла прийти в себя от счастья. Бу Сокхом хочет потратить выигранные деньги на кредит за автомобиль, а также поделиться со своими родными. Известно, что у женщины есть шестеро внуков.

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