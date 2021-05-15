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Выходные в июне 2021: сколько дней будут отдыхать украинцы

В июне две недели подряд будут трехдневные выходные

сегодня, 14:40
Автор:

Мокрик Анастасия

В первый месяц лета украинцев ожидает целых десять выходных дней. Два из них — праздничные, Троица и День Конституции. К концу месяца для трудящихся будет также сюрприз — сразу два небольших трехдневных уик-энда. 

Выходные в июне 2021: сколько дней будут отдыхать украинцы

Выходные дни в июне 2021 - фото: из открытых источников

Так, в первую неделю июня рабочие и выходные дни будут стандартными. Вторая неделя также пройдет без изменений. А вот на третьей неделе выходными будут суббота, воскресенье, а затем и понедельник — 19, 20, 21 июня. В связи с тем, что в воскресенье, 20 июня, празднуют  Троицу, дополнительный выходной выпадает и на понедельник. 

Троица — является одним из главных христианских праздников. Ежегодно он отмечается в разные дни, на 50 день после Пасхи. В 2021 году этот день выпадает на 20 июня. Такое название этот праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед Своим вознесением на небеса.

Четвертая неделя июня также порадует трудящихся небольшим еще одним трехдневным уик-эндом. Рабочие дни — 22, 23, 23, 25 июня. Затем выходные — 26, 27, 28 июня. Поскольку 28 июня празднуется День Конституции, этот день также будет выходным.

День конституции — государственный праздник. Ежегодно отмечается 28 июня. Посвящен принятию Конституции Украины. Первая Конституция независимого украинского государства была принята в 1996 году. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что Греция открывает границы: на каких условиях можно путешествовать в страну. Также издание информировало о том, что кто самый высокооплачиваемый спортсмен в мире — рейтинг Forbes.



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