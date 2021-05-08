Греция открывает границы: на каких условиях можно путешествовать в страну

С широко расставленными шезлонгами и регулярными дезинфекциями Греция вновь открыла свои пляжи в субботу, когда популярное средиземноморское место отдыха ослабляет ограничения на фоне COVID-19 в рамках подготовки к возвращению иностранных гостей на следующей неделе. Об этом пишет Reuters.



Условия посещения Греции с 10 мая

На туризм приходится около пятой части экономики и рабочих мест Греции, и – после худшего года в истории отрасли в прошлом году – страна не может позволить себе еще одно потерянное лето.

Согласно нынешним мерам, пляжные менеджеры должны будут размещать зонтики длиной не менее четырех метров, регулярно проводить дезинфекцию и проверять сотрудников пляжных баров и других сотрудников на наличие COVID-19.

Греция успешно справилась с первой волной пандемии в прошлом году, но возобновление эпидемий подтолкнуло медицинские службы к пределу и побудило власти ввести вторую блокировку в ноябре. По мере того как количество новых случаев заражения сокращается, а вакцинация набирает обороты, власти постепенно ослабляют ограничения, открывая бары и рестораны в начале этой недели.

В пятницу они объявили, что музеи откроются на следующей неделе до отмены ограничений на поездки привитых иностранных посетителей 15 мая.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что сочетание широкого тестирования, иммунизации и того факта, что многие мероприятия будут проходить на открытом воздухе, дало властям уверенность в том, что туристы смогут безопасно посещать страну.

Для греческих любителей пляжного отдыха субботнее открытие крупнейших пляжей страны стало шансом выпустить пар после нескольких месяцев изоляции.

Напомним, "Комментарии" писали, когда Греция откроет границы для украинцев.

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