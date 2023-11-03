Выход России из договора о запрете ядерных испытаний: появилась реакция ЕС и США

Объявленное решение путинского режима отозвать свою ратификацию ДВЗЯВ ставит под угрозу всю международную архитектуру ядерного нераспространения и контроля над вооружением и несет угрозу мировой стабильности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

США и ЕС. Фото: из открытых источников

Европейский дипломат отметил, что Евросоюз сожалеют, что Москва приняла такое решение. Боррель напомнил, что все страны ЕС придерживаются ДВЗЯВ и следят за выполнением всех норм.

"Договор является инструментом чрезвычайной важности для ядерного разоружения и нераспространения. Он установил мощную норму против ядерных испытаний, которую уважают во всем мире", — заявил Боррель.

Он призвал Кремль с уважением относится к целям и задачам Договора.

В то же время глава Госдепа США Энтони Блинкен назвал решение РФ выйти из договора о запрете ядерных испытаний – "безответственным шагом".

Вашингтон также подчеркнул, что Москва продолжает движение в неправильном направлении.

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Также издание "Комментарии" сообщало — министр обороны США Ллойд Остин, аргументируя важность помощи как Израилю, так и Украине, акцентировал, что глобальная безопасность напрямую будет зависеть от исхода этих войн. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости прекращения существования РФ в том состоянии, в котором она сейчас. Лишь так, считает он, удастся избежать еще большей войны в будущем. Ну, а Северная Корея, активно поставляющая России снаряды для войны против Украины (и, похоже, получая взамен помощь в запуске шпионского спутника), предупреждает, что вскоре начнется Третья мировая войн. О чем говорят эти заявления и приготовления ряда стран? Есть ли еще возможность остановить мировую войну – или она уже идет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.