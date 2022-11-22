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Выход один – эвакуация: жителей Херсона призвали не медлить и уезжать из города

Предлагается бесплатная эвакуация в Кривой Рог, Николаев и Одессу с возможным последующим перемещением на Кировоградщину или в западные регионы

сегодня, 09:40 comments1087
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские власти предлагают жителям деоккупированного Херсона эвакуироваться на зимний период в более безопасные области страны. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Выход один – эвакуация: жителей Херсона призвали не медлить и уезжать из города

Верещук призвала жителей Херсона эвакуироваться на зимний период. Фото: УНИАН

Министр отметила, что призыв эвакуироваться из Херсона в первую очередь направлен к самым уязвимым категориям граждан: женщинам с детьми, пожилым, больным и маломобильным. С учетом сложной ситуации в областном центре и проблем с инфраструктурой, горожане могут эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны.

"Правительство предлагает бесплатную эвакуацию в Кривой Рог, Николаев и Одессу, с возможным дальнейшим перемещением на Кировоградщину и Хмельнитчину и в другие западные регионы Украины", — написала Ирина Верещук.

По ее словам, переселенцы могут не волноваться – государство их обеспечит жильем. Людям будет гарантировано бесплатное проживание в приютах, гуманитарная помощь, питание, медицинская поддержка. Также будет оказана помощь в оформлении справки внутренне перемещенной лица (ВПЛ) и соответствующую денежную помощь от государства и международных организаций.

Сообщить о желании эвакуироваться можно, записавшись лично в "Пункте несокрушимости", который расположен в Херсоне на Площади Свободы. Также можно позвонить на горячую линию Херсонской ОВА, сообщить в чат-бот волонтерской организации "Helping to leave" или обратиться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции (короткий номер 15-48).

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