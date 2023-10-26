Выезд мужчин за границу могут официально узаконить: плюсы и минусы такой инициативы

В Украине могут разрешить выезд мужчин за границу при выполнении ряда требований. Соответствующий законопроект зарегистрировал нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу. Интересно, что законопроект находится на рассмотрении в парламенте еще с сентября 2022 года, но сейчас в СМИ вновь актуализировалось его обсуждение. Почему сейчас снова поднимается этот вопрос? В чем риски такого решения во время полномасштабной войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

В Украине хотят разрешить всем мужчинам выезжать за границу

Выезд гражданина Украины с определенной фиксацией является целесообразным

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко отмечает, что Георгий Мазурашу много выступает в соцсетях с критикой запрета выезда мужчин-украинцев за границу. И приводит свои аргументы по этому поводу. К примеру, что ранее лица, работавшие за границей (так называемые заробитчане) передавали в Украину огромное количество денег.

"Так, за 2021 год эта сумма составила около 13 млрд долларов. Эти средства потом вливались в украинскую экономику, открывались новые бизнесы, появлялись новые рабочие места и так далее. Они не оседали в карманах чиновников (схемы с госзаказами и так далее), а реально двигали нашу экономику, оказавшись в руках простых украинцев", – подчеркивает эксперт.

Естественно, после введения запрета на выезд за границу (при том, что многие заробтчине специально вернулись, чтобы защищать страну) с такого рода притоком средств возникли проблемы, поясняет Сергей Войченко.

Более того – начал процветать другой "бизнес". А именно – нелегальное перемещение украинцев за границу.

"И те, кому удалось выехать, ни денег не шлют, ни сами не возвращаются, опасаясь и наказания, и того, что более не смогут выехать. А ведь у некоторых бизнес связан именно с зарубежными командировками, с необходимостью периодически находиться за пределами Украины", – акцентирует адвокат.

Потому, констатирует он, выезд гражданина Украины с определенной фиксацией, с финансовой гарантией возвращения является целесообразным.

"Тем более, что на тех же блокпостах всех сейчас проверяют по так называемой базе уклонистов. И, если человек является уклонистом, пограничники точно его не выпустят. Ну, а, если кто-то, имеющий право на выезд, не вернется, то будет наказан финансово", – подчеркивает Сергей Войченко.

По его мнению, нынешние скандалы с ТЦК и резко обогатившимися военкомами и представителями военно-врачебных комиссий, которым люди готовы платить огромные суммы, лишь бы получить возможность выехать за границу, говорят сами за себя.

"Единственный способ прекратить эту коррупцию, прикрыть этот "теневой рынок" – это принять законопроект типа того, что предлагает Мазурашу. Ведь, кто хочет выехать – выезжает и сейчас. Просто переплачивая огромные средства, которые в итоге оказываются не в бюджете (откуда могли бы идти на поддержку ВСУ), а в карманах коррупционеров, которые через подконтрольных себе депутатов, очевидно, будут блокировать принятие подобных законопроектов", – прогнозирует эксперт.

Инициатива Мазурашу выглядит как ИПСО на минималках

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран рассуждает так:

"Следует смотреть не столько на суть инициативы, сколько на того, кто с ней выступает. Что это за депутат, каков его бэкграунд. А практически все инициативы Мазурашу точно сомнительно выглядели в ракурсе укрепления обороноспособности Украины. Отсюда возникает резонный вопрос – а, чего этот человек хочет? Реально помочь кому-то – или провести некую информаационно-психологическую спецоперацию (ИПСО), делая раскол по линии общество-власть-военные?".

У украинцев, продолжает эксперт, действительно, есть недовольство по поводу того, что они не могут выехать за границу, если того хотят. Идут разговоры о том, что это ущемляет конституционные права граждан.

"Не будем комментировать – законное или нет тут решение власти. Пусть с этим разбираются правоведы. Но очевидно, что есть недовольство. Как и то, что власть не пойдет на попятную. И не изменит, спустя более чем полтора года после масштабного вторжения россиян, свое решение. Соответственно, когда поднимается тему ослабления запрета на выезд за границу, это провоцирует рост негатива по отношению к власти. И ухудшает общее эмоциональное состояние общества", – поясняет Виктор Таран.

Он предлагает вспомнить слова китайского стратега и мыслителя Сунь-цзы, который отмечал, что, если ты хочешь уничтожить страну (называл ее – царство), важно посеять внутри недовольство, рассорив власть, армию и народ. Когда существует подобный раскол, такую страну легко захватить.

"И мне кажется, что нардеп, предлагающий подобные законопроекты, сознательно или нет, раскалывает этот треугольник, который должен быть монолитным. Зачем он это делает, какова его мотивация – пусть разбираются правоохранители, его партия и так далее. Но такая инициатива выглядит как ИПСО на минималках", – констатирует политтехнолог.

Отдельные депутаты оторваны от реальности

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник предполагает, что о законопроекте Мазурашу более чем годичной давности вновь вспомнили сейчас, потому что в обществе в данный момент идет активная дискуссия – что дальше? Кого еще мобилизовать, как мобилизовать?

"Есть сторонники того, что у нас должна быть исключительно контрактная армия, служить следует только по своей воле. А есть и точка зрения, что мобилизованы должны быть все, в том числе женщины. И эти две точки зрения – эмоциональны. А есть рациональная. Возможно, нам не нужна миллионная армия. Но она точно должна быть хорошо вооружена", – рассуждает эксперт.

Что касается законопроекта Мазурашу, он, по мнению собеседника "Комментариев", лишь на первый взгляд направлен на устранение одного из очагов коррупции. Мол, мы не можем ничего сделать с этой проблемой, люди всё равно выезжают за рубеж, платя за это порой по 5 тысяч долларов. Давайте лучше на этом заработает госбюджет! Пусть выезжают под определенный залог, который в случае невозвращения останется в бюджете.

"Я считаю такую позицию вредной. В то время как государство должно заниматься пояснением населению важности защищать Украину, находятся те, кто предлагает законопроекты в стиле "пусть со страной происходит, что угодно, я откуплюсь — и уеду". Уверен, что эта бессмысленная, раскольническая инициатива принята не будет. Но она демонстрирует оторванность отдельных депутатов от реальности, – считает Николай Мельник. – В Украине есть проблемы с мобилизацией. Но решать их надо не путем уменьшения мобилизованных, а путем пояснения важности защищать свою страну".

В сегодняшних реалиях инициатива Георгия Мазурашу может и сыграть

Владелец медиа-холдинга "Комментарии" Виктор Гольдский пояснил, что суть законопроекта, автором которого выступает Георгий Мазурашу такова: военнообязанные мужчины смогут покидать страну при внесении определенной суммы на счет любого госбанка, а также ежемесячных выплат в пользу ВСУ.

И хотя это инициатива из серии: "если нельзя победить коррупцию, то надо ее возглавить", в сегодняшних реалиях она может и сыграть, считает эксперт.

"Посудите сами, с начала полномасштабного вторжения определенное число мужчин покинуло страну, используя те или иные не совсем легальные схемы. Очень богатые покинули Украину даже без отметок на границе в паспорте (т.е. по документам они находятся в Украине, а фактически за границей). Некоторые воспользовались возможностью выехать по волонтерской линии через систему Шлях или дальнобойщиками. Потом появилась тема с инвалидностью, а рейтинг самых богатых военкомов наводит на мысль о регулярных поборах за отсрочку по призыву. Сейчас набирает обороты вариант получения второго гражданства и выезда уже по паспорту одной из европейских стран. А, сколько ресурсов тратит государство на поимку этих "беглецов" и "взяточников"?!", – отмечает Виктор Гольдский.

Он резюмирует, поэтому законопроект народного депутата от правящей партии вполне имеет право на реализацию. Так сказать, позиция win-win для государства и граждан.

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