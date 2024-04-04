Выборы во время войны: опрос показал, как настроены украинцы

Большинство наших соотечественников не поддерживают идею проведения следующих выборов во время войны – как президентских, так и парламентских или местных. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует всеукраинский опрос, проведенный 17-21 февраля 2024 года украинской социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

По результатам социологического исследования стало известно, что больше всего опрошенные не поддерживают идею выборов президента Украины во время войны: 67% (49% респондентов выбрали ответ "однозначно не поддерживаю", еще 18% — "скорее не поддерживаю").

Поддерживают идею президентских выборов во время военного положения 30% опрошенных (17% — однозначно, 13% — скорее да).

Относительно выборов в Верховную Раду, 33% респондентов — за их проведение во время войны, (18% — однозначно да, 15% — скорее); 63% не поддерживают (44% однозначно против, 19% — скорее нет).

Поведение местных выборов во время действия военного положения поддерживают несколько больше опрошенных украинцев, — 39%. В то же время большинство все равно против такой идеи — 57% опрошенных.

Читайте также на портале "Комментарии" — в феврале, по сравнению с сентябрем 2023 года, доля украинцев, которые полностью одобряют деятельность президента Украины Владимира Зеленского, снизилась с 42% до 22%. Что касается работы украинского парламента, то 40% граждан Украины в феврале не одобряли деятельность Верховной Рады, еще 37% скорее не одобряли, общий показатель превысил 75%.



