Стало известно, сколько украинцев одобряют деятельность Зеленского и парламента: опрос

В феврале, по сравнению с сентябрем 2023 года, доля украинцев, которые полностью одобряют деятельность президента Украины Владимира Зеленского, снизилась с 42% до 22%. Что касается работы украинского парламента, то 40% граждан Украины в феврале не одобряли деятельность Верховной Рады, еще 37% скорее не одобряли, общий показатель превысил 75%. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, проведенного 17-21 февраля 2024 года.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

По результатам опроса, 22% украинцев полностью одобряют деятельность президента. 15% наоборот, совсем не недовольны действиями Зеленского.

Также, как свидетельствует инфографика, обнародованная социологами, 41% респондентов ответили, что "скорее одобряют" деятельность президента, а 18% — "скорее не одобряют". 4% украинцев отметили, что им сложно ответить.

Отмечается, что в сентябре 2023 года полностью поддерживали президента 42%. За пять месяцев этот показатель снизился на 20 процентных пунктов с 42% до 22%.

Что касается детальности украинского парламента, то, по данным опроса, полностью одобряют деятельность ВР лишь 3% из числа опрошенных, скорее одобряют – 16%, еще 5% — не определились.

Согласно инфографике, уровень одобрения деятельности ВРУ неуклонно падает. В частности, в апреле 2022 года полностью одобряли деятельность Рады 23% граждан и 41% из числа опрошенных — скорее одобряли. А уже в сентябре 2023 года этот показатель снизился до 5% и 22% соответственно.

Читайте также на портале "Комментарии" — что думают украинцы о мобилизации в Украине: результаты опроса.



