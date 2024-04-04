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Стало известно, сколько украинцев одобряют деятельность Зеленского и парламента: опрос

Среди украинцев продолжает снижаться количество тех, кто одобряет деятельность Зеленского и ВР

сегодня, 14:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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В феврале, по сравнению с сентябрем 2023 года, доля украинцев, которые полностью одобряют деятельность президента Украины Владимира Зеленского, снизилась с 42% до 22%. Что касается работы украинского парламента, то 40% граждан Украины в феврале не одобряли деятельность Верховной Рады, еще 37% скорее не одобряли, общий показатель превысил 75%. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, проведенного 17-21 февраля 2024 года.

Стало известно, сколько украинцев одобряют деятельность Зеленского и парламента: опрос

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

По результатам опроса, 22% украинцев полностью одобряют деятельность президента. 15% наоборот, совсем не недовольны действиями Зеленского.

Также, как свидетельствует инфографика, обнародованная социологами, 41% респондентов ответили, что "скорее одобряют" деятельность президента, а 18% — "скорее не одобряют". 4% украинцев отметили, что им сложно ответить.

Отмечается, что в сентябре 2023 года полностью поддерживали президента 42%. За пять месяцев этот показатель снизился на 20 процентных пунктов с 42% до 22%.

Что касается детальности украинского парламента, то, по данным опроса, полностью одобряют деятельность ВР лишь 3% из числа опрошенных, скорее одобряют – 16%, еще 5% — не определились.

Согласно инфографике, уровень одобрения деятельности ВРУ неуклонно падает. В частности, в апреле 2022 года полностью одобряли деятельность Рады 23% граждан и 41% из числа опрошенных — скорее одобряли. А уже в сентябре 2023 года этот показатель снизился до 5% и 22% соответственно.

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Источник: https://iri.org.ua/sites/default/files/editor-files/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%96%CC%88%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20IRI_0.pdf
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