Введение военного положения в Украине: в "Слуге народа" назвали единственное условие

Военное положение на территории Украины может быть введено в том случае, если Российская Федерация произведет реальное вторжение, нарушив границы нашего государства. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил нардеп от "Слуги народа" Олег Семинский.

Война на Донбассе - фото из открытых источников

Народный избранник отметил, что разговоры о таком режиме в стране ведутся. "Слуга народа" акцентировал, что вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко уже называл условие для введения военного положение — полномасштабное вторжение РФ за линию разграничения в сторону нашего Украины.

Семинский высказал надежды, что Москва не вторгнется на территорию Украины, и призвал "действовать трезвой головой". Однако украинцам все же нужно быть готовыми к какому развитию событий.

"Если такое случится, мы как государство должны бороться до конца... Я еще раз хочу отметить, военное положение будет вводиться исключительно в случае полномасштабного вторжения", — добавил "слуга народа".

Отметим, что ранее эксперты для издания "Комментарии" оценили вероятность российского вторжения. В частности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков высказал мнение, что в Кремле могут пойти на открытое вторжение, если Украина развернет масштабные военные действия на оккупированных территориях.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, в Берлине состоялась совместная пресс-конференция канцлера Германии Ангелы Меркель и ее польского коллеги Матеуша Моравецкого. На мероприятии Ангела Меркель заявила, что Европейский Союз должен быть готов ввести дополнительные санкции против России.





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