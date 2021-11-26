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Введение военного положения в Украине: в "Слуге народа" назвали единственное условие

Режим будет вводиться исключительно в случае полномасштабного вторжения России

сегодня, 09:56
Автор:

Елизавета Черных
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Военное положение на территории Украины может быть введено в том случае, если Российская Федерация произведет реальное вторжение, нарушив границы нашего государства. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил нардеп от "Слуги народа" Олег Семинский. 

Введение военного положения в Украине: в "Слуге народа" назвали единственное условие

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Народный избранник отметил, что разговоры о таком режиме в стране ведутся. "Слуга народа" акцентировал, что вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко уже называл условие для введения военного положение — полномасштабное вторжение РФ за линию разграничения в сторону нашего Украины. 

Семинский высказал надежды, что Москва не вторгнется на территорию Украины, и призвал "действовать трезвой головой". Однако украинцам все же нужно быть готовыми к какому развитию событий. 

"Если такое случится, мы как государство должны бороться до конца... Я еще раз хочу отметить, военное положение будет вводиться исключительно в случае полномасштабного вторжения", — добавил "слуга народа". 

Отметим, что ранее эксперты для издания "Комментарии" оценили вероятность российского вторжения. В частности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков высказал мнение, что в Кремле могут пойти на открытое вторжение, если Украина развернет масштабные военные действия на оккупированных территориях.  

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, в Берлине состоялась совместная пресс-конференция канцлера Германии Ангелы Меркель и ее польского коллеги Матеуша Моравецкого. На мероприятии Ангела Меркель заявила, что Европейский Союз должен быть готов ввести дополнительные санкции против России. 



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Источник: https://news.u24.ua/vlast-news/14508-vtorzhenie-rossii-v-ukrainu-sluga-soobshchil-kogda-mogut-vvesti-voennoe-polozhenie
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