Если завтра война: эксперты оценили вероятность полномасштабного вторжения РФ в Украину

Российские игры мускулами у украинских границ продолжают беспокоить не только саму Украину, но и мировое сообщество. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию с концентрацией российских войск у границ Украины. Канада рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне скопления вояк РФ вблизи украинских кордонов. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" вероятность полномасштабного вторжения России в Украину.

Война на Донбассе. Фото из открытых источников

РФ может пойти на открытое вторжение, если украинская сторона начнет масштабные военные действия на территории ОРДЛО

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков считает открытое российское вторжение маловероятным – за исключением того случая, о котором уже предупредила РФ.

"Устами ряда официальных лиц подчеркивалось, что РФ может пойти на открытое вторжение, если украинская сторона начнет масштабные военные действия на территории ОРДЛО – с дальнейшим продвижением. Военную операцию по взятию под свой контроль т.н. "ДНР" и "ЛНР". В России предупредили, что если это произойдет, то Москва окажет полную, всестороннюю помощь "донбасским республикам" – со всеми вытекающими последствиями", – отмечает Олег Стариков.

По его мнению, сейчас так много пишут у эскалации на украино-российской границе, потому что идет война в информационной сфере, в информационной плоскости. Прежде всего, между РФ и коллективным Западом (особенно – США). И каждая из сторон что-то показывает, меряется мускулами, бряцает оружием и литаврами.

"Заявления политиков вокруг этой темы особого веса не имеют. Они привыкли врать. В отличие от военных. Потому я очень ждал, когда проведут переговоры именно военные – США и РФ. И вот пару дней назад появилась информация, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли имел телефонный разговор с начальником Генштаба РФ генералом Валерием Герасимовым по поводу " ряда вопросов безопасности ". И это хороший знак", – считает эксперт.

Он также акцентирует, что современном мире новейшие технологии фактически исключат внезапность нападения.

"Разговоры же о том, что "Россия нападет, если Украина вступит в НАТО" – это разговоры ни о чём. Понятно, что вступлению Украины в Североатлантический Альянс россияне будут всячески противодействовать. Но не военными составляющими, а гибридными: информационными, технологическими, экономическими и так далее. Открытая же война сейчас РФ не выгодна. К тому же, россияне уверены, что в НАТО, где принимают решение консенсусом, и где сейчас 30 государств, есть ряд стран, которые будут категорически против вступления Украины в Альянс. Это, как минимум, Германия, Франция, Венгрия, Болгария, Испания, Италия. Так что как первые "красные линии" (освобождение Донбасса силой, от чего открещиваются все высокопоставленные украинские политики и чиновники, включая президента и главу МИД), так и вторые (вступление Украины в НАТО) украинская сторона в обозримом будущем не перешагнет. Соответственно, открытой российской агрессии не будет", – резюмирует Олег Стариков.

Расчет Путина – на ослабление Украины и украинской власти изнутри

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш не верит, что наступление может состояться в ближайшие месяцы. По его мнению, самой РФ в данной момент это не нужно.

"Скорее ей выгодно демонстрировать свои военные мышцы (что она и делает) перед вероятным саммитом Байдена с Путиным , который планируется на конце декабря – начало января. Я вижу выгоду для РФ демонстрировать свои военные мышцы на фоне поставок Штатами оружия в Украину. На фоне невыгодных для России заявлений ЕС и представителей нормандской четверки в лице Украины, Германии, Франции, что РФ является стороной конфликта на Донбассе", – поясняет Сергей Гармаш.

Он считает, что мы видим элементы военного шантажа, подобные тем, что видели в апреле этого года. Тогда это сработало: Путину в апреле позвонил Байден, который ранее назвал его убийцей. Потом, в июне, состоялся американо-российский саммит в Женеве.

"Путин может использовать тот же трюк для решения своих геополитических задач, в первую очередь, в диалоге с США, – отмечает эксперт. – Также есть такой важный фактор как "Северный поток-2", который так и не запущен. И пока не будет решен вопрос с ним (или позитивно, или негативно), вряд ли Путин будет обострять ситуацию, обрубая возможность запуска этого проекта".

При этом Сергей Гармаш абсолютно уверен, что Путин будет пытаться до 2024 года (год очередных президентских выборов в РФ) осуществить попытки некой военной операции против Украины.

"Признаки подготовки к этому очевидны. Но мне кажется, именно сейчас не тот момент, когда он задействует этот план, – рассуждает эксперт. – Сейчас расчет Путина – на ослабление Украины и украинской власти изнутри. Прежде всего – посредством энергетического кризиса, который РФ создает искусственно (прекращение поставок угля из РФ, транзита казахстанского угля через Россию, периодическое прекращение импорта белорусской электроэнергии, газовые проблемы – сокращение транзита). Путин пытается через создание экономических проблем в Украине, вызвать социальное недовольство. И если у нас будут серьезные внутренние дестабилизационные процессы, российское руководство может рассмотреть вопрос о вторжении. Для РФ наиболее выгодная ситуацию, когда украинская власть не будет пользоваться популярностью, не будет иметь поддержки населения. Сейчас же любое вторжение лишь сплотит людей вокруг нынешней властной команды, в чём Россия не заинтересована".

Так что расчет в ближайшее время будет делаться именно на внутреннюю дестабилизацию Украины – экономическую, политическую. А военный фактор может включиться, если план по дестабилизации сработает, уверен Сергей Гармаш.

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